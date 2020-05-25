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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 мая

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (393)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200525/1030203419/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-26-maya-.html

Во вторник на территории Абхазии дневная температура поднимется до +21 градусов, ночью дождь.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Во вторник 26 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С,  днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (393)


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