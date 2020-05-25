Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 мая

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Во вторник 26 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.