Прогноз погоды в Абхазии на вторник 26 мая

Во вторник на территории Абхазии дневная температура поднимется до +21 градусов, ночью дождь.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Во вторник 26 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90%.