Память и боль об отце: найдена дочь погибшего в Абхазии советского пилота

Истребитель Николая Сикова потерпел крушение во время Великой Отечественной войны, 31 января 1943 года, в небе над акваторией Абхазии.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Найдены дочь и племянник советского пилота Николая Сикова, чей самолет потерпел крушение у берегов Абхазии, об этом ведущему радио Sputnik рассказал замдиректора Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

"Удалось связаться с родным племянником советского пилота – Эдуардом Сиковым. Всего в этой семье было пятеро детей - четверо братьев и сестра, которая пропала без вести в Великую Отечественную войну. На момент гибели Николай Сиков был женат, и у него была дочь Эвелина, 1943 года рождения, которая в настоящее время проживает в украинском городе Белая Церковь. Племянник проживает в родном городе семьи Сиковых – Малая Вишера", - отметил он.

Медвенский добавил, что супруга советского пилота Инна Бессарабова умерла в 2010 году. После окончания войны она во второй раз вышла замуж, но ее супруг, который тоже был военным, погиб при трагических обстоятельствах.

О том, как погиб Николай Сиков, членам его семьи никто не сообщил. Им было известно только то, что он пропал без вести где-то над Черным морем. Весть о судьбе предка спустя столько лет, по словам Медвенского, шокировала семью.

Семья Николая Сикова планирует приехать в Абхазию, но уже после окончания карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Редакция Sputnik Абхазия связалась с дочерью пилота, погибшего в небе над республикой, Эвелиной Сиковой. Она рассказала, что родилась через пять месяцев после гибели отца. Несмотря на это, ей многое известно об отце от мамы, которая работала военным корреспондентом в той же части, что и Николай Сиков. Познакомились они во время записи с ним интервью в Севастополе в начале 1942 года. Поженились Николай и Инна в 1943 году.

"Отец летал на истребителе, был летчиком-разведчиком. О нем в этих газетах писали, что он был лучшим в Севастополе, его считали прекрасным специалистом в этом вопросе. Ему, как разведчику, не разрешали вступать в бой, но он все-таки делал это, так как был командиром", - поделилась Сикова.

© Foto / Музей Боевой Славы с Николаем Медвенским. Советский истребитель ЛаГГ-3 №31213703 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота

Родители Эвелины Сиковой сыграли свадьбу на аэродроме Херсонеса. Вскоре после захвата немцами Севастополя они были переброшены на территорию гудаутского аэродрома. Когда Николай погиб, его супруге помогли вернуться из Абхазии к родителям, которые жили в Ленинградской области, где и родилась Эвелина.

Дочери пилота известно, что в день гибели отца он возвращался на аэродром после разведывательного вылета, но по пути загорелся мотор самолета. По рации ему посоветовали покинуть самолет, но Сиков отказался и сказал, что попробует завести технику и посадить ее на взлетной полосе аэродрома. Через некоторые время связь оборвалась.

Эвелина призналась, что память об отце и боль о нем она пронесла через всю свою жизнь. Она также выразила благодарность всем тем, кто помог пролить свет на судьбу отца.

По данным Николая Медвенского, винт самолета был найден командой одного из судов Сухумского рыбного хозяйства. После продолжительных архивных поисков, благодаря сохранившимся на винте номерам, был установлен тип самолета, его принадлежность и личность пилота.

© Foto / Музей Боевой Славы с Николаем Медвенским. Российскими и абхазскими поисковиками установлено имя пилота советского одноместного одномоторного поршневого истребителя ЛаГГ-3

Выяснилось, что советский истребитель ЛаГГ-3 №31213703 из состава 3-й авиаэскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка ВВС Черноморского флота пилотировал старший лейтенант гвардии Сиков Николай Николаевич, 1922 года рождения, уроженец города Малая Вишера Маловишерского района Ленинградской области.

"Он не был новичком. В наградном листе пилот характеризуется как смелый, инициативный, решительный боец. Имел 36 боевых вылетов, из них 20 вылетов совершил по штурмовым действиям. Уничтожил пять автомашин, четыре повозки, шесть зенитно-пулеметных точек, уничтожено до 230 человек из личного состава противника. Им было сбито два немецких самолета – бомбардировщик и истребитель", - отметил историк.

В мае 1942 года Николай Сиков был награжден орденом Красного Знамени.