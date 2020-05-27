14:52 27 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.06
  • EUR77.91
Поиск

Страх и "Пламя": как в Абхазии готовят профессиональных спасателей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
20320
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030213335/Strakh-i-Plamya-kak-v-Abkhazii-gotovyat-professionalnykh-spasateley-.html

Корреспондент Sputnik побывала на тренировочной базе спасателей специального отряда МЧС Абхазии, увидела, как специалисты создают себе "проблемы" на ровном месте, попробовала себя в роли "жертвы" и поборола детские страхи.

Позднее майское утро, заброшенное, как и многие здания вокруг, девятиэтажное здание советской спортбазы в Нижней Эшере. Некогда бывшая "домом" для спортсменов многоэтажка с прожектером на крыше, сейчас – тренировочная база для спасателей Поискового центра по проведению спасательных операций особого риска "Пламя".

Именно спасатели этого центра попадают в самые "горячие" точки, забираются на самые высокие горы и острые скалы, сплавляются по бурным рекам и ведут поиски в отдаленных лесах. Но, чтобы было легко в "бою", спасатели каждый день имитируют опасные ситуации на учениях.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не боится только дурак

"Тренировки начинаются с того, что мы разворачиваем технику, изучаем местность, проверяем ее на безопасность. Потому что в первую очередь для нас важна безопасность сотрудников. Наши все сотрудники задействованы в учениях - они должны быть хорошо обучены и подготовлены к любым обстоятельствам", - объясняет начальник отряда Заид-оглы Аляс.

Попасть в "Пламя" не так легко. По словам Аляса, профессия спасателя, несмотря на опасность и небольшую зарплату, (в среднем 17 тысяч рублей), популярна среди абхазских юношей, ежегодно в центр поступают десятки заявок. Специальное образование не требуется, всему обучают на практике. В первую очередь обращают внимание на физическую подготовку, ловкость, знание горной местности и выносливость.

  • Учения МЧС Республики Абхазия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Учения МЧС Республики Абхазия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Учения МЧС Республики Абхазия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Учения МЧС Республики Абхазия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Учения МЧС Республики Абхазия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Учения МЧС Республики Абхазия

"Человек должен уметь и груз на себе везти. Потому что в основном мы работаем в горах, и часто на носилках нам приходится спускать пострадавших людей. Транспортировать приходится на протяжении пяти-десяти километров, и не каждый человек сможет это вынести", - отмечает начальник отряда.

Обучение новичков начинается с теории – классификация снаряжения, его правильное применение, вязание узлов, работа с психологами, первая медицинская помощь. Дальше, больше – альпинизм, поход в горы, погружение на глубину и постоянное присутствие при спасательных операциях. Через три месяца при успешных результатах новичку разрешают не только наблюдать, но и спасать людей.

Андрей Сальцов работает инструктором спасательного центра уже девять лет. По его словам, определить, может ли человек стать спасателем, можно практически сразу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Независимо от официального старта: глава МЧС Абхазии поручил готовиться к турсезону

"К примеру, человек может быть отличным специалистом, но не может работать в команде, а это в нашей профессии очень важно", - объяснил он.

- А бывает, что парень хочет быть спасателем, но на практике оказывается, что у него есть страхи высоты или глубины.

- Бояться надо, не боится только дурак. Тяжело работать с людьми, которые ничего не боятся, таких людей к работе мы не допускаем. Если человек не боится, он не заботится о себе и может навредить. А страх заставляет быть осторожным и оценивать всю ситуацию, - объяснил Аляс.

Спасение - образ жизни

Когда мы пришли, спасатели отрабатывали спусковые и подъемные работы. Один край наклонного троллея был прикреплен к "Камазу", другой закреплен на балконе многоэтажки.

"Сейчас мы отправляем спасателей на верхние этажи, чтобы понять, есть ли там "пострадавшие". Это имитация разрушения дома вследствие пожара", - объяснил начальник отряда.

Не успел он договорить, как "пострадавшего" уже спустили на носилках с верхнего этажа.

"Вот эти носилки весят около девяти килограммов. Когда мы работаем с теми, кто потерялся или получил травму в горах, то приходится тащить их на себе. Идем практически без передышки. Остановиться на небольшой перерыв можно только, если мы держим связь по телефону с пострадавшим", - рассказал Аляс.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спуск пострадавшего с учебного здания

Фаат Смыр сталкивается с неосторожными охотниками и неподготовленными туристами уже больше 20 лет. Спасателем он работал еще до создания МЧС в Абхазии и даже попадал на экспедиции в пещеру Крубера, которая считается одной из самых глубоких в мире.

Впервые Фаату пришлось спасать человека, когда он еще не думал о карьере спасателя. Мужчина находился в экспедиции с друзьями, когда произошел несчастный случай, и выбора уже не было, несмотря на неопытность и страх, пришлось помогать.

"Первый раз, когда я попал на спасработы, нам пришлось вытаскивать человека с глубины в 500 метров. Чтобы вытащить человека с такой глубины, нужно было где-то неделю проводить подготовку, расширять щели, чтобы можно было протаскивать носилки. Это была серьезная работа, но в такие моменты о страхе не задумываешься, потому что осознаешь, что можешь подвести команду", - вспоминает он.

Позже Фаата пригласили работать в горно-спасательном отряде МЧС. В его практике было много случаев, когда он подвергал свою жизнь опасности, но больше всего мужчине запомнился четырехдневный сплав по бурной Бзыби для спасения человека с переломом обеих ног.

Фаату уже 44 года. Для спасателя возраст не маленький, но мужчина признается, что уже не представляет свою жизнь без этой работы и даже обижается, если коллеги не зовут его с собой.

"Мне уже тяжело будет взять и просто сесть дома. Когда вижу по телевизору, что произошло какое-то ЧП, то переживаю за ребят наших. По состоянию здоровья я два года сидел дома, и меня не покидало чувство, что чего-то не хватает. А семья уже привыкла к такому образу жизни", - рассказал он.

Страшно интересно

За 25 лет я обрела несколько фобий – страх перед крысами, водной стихией и высотой. Если первые две фобии вызывают во мне панические атаки, то последняя пока что поддается контролю, хоть и с трудом.

То ли рассказы начальника о смелых спасателях, то ли журналистское любопытство и привычка все испробовать на себе, а, может быть, даже зависть заставили и меня напроситься на участие в спасательной "операции". И мне не отказали.

На земле высота здания казалась не такой пугающей, поэтому по дороге к балкону, откуда "пострадавших" пускали в свободный полет, мне даже не было страшно. Но напускная смелость быстро рассеялась, когда я оказалась наверху. Я быстро пожалела о своей беспочвенной смелости, но отступать было уже непрофессионально. Решила – буду "лететь".

За те несколько минут, пока меня тщательно экипировали, в голове пролетело миллион мыслей – от сожаления, что я не стала дипломатом, как того хотела моя мать, до того, стоило ли мне все же покреститься.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отработка подъемных и спусковых работ МЧС РА
- Ты чего так боишься? Так нельзя бояться, может плохо стать. Не бойся, этот трос несколько тонн выдерживает, не то что тебя. Только посмотрите на нее, как тяжело дышит, - подшучивали надо мной бывалые спасатели.

Мне же было не до шуток. Сердце стучало все сильнее, дыхание учащалось, а снаряжение почти было готово. Тут я решила потянуть время.

- А почему девушек нет? Что девушки спасателями не работают?

- Была одна, но и ее уже нет. Не могут, девочки дежурить, у них семья. А ты сама семейная? – зачем-то спросили меня.

- Нет еще.

© Foto / МЧС Абхазии
Убить заразу: МЧС Абхазии провело дезинфекцию КПП "Псоу"

- Тем лучше, может, сейчас внизу будет суженый ждать, - все еще пытались шутить спасатели.

Час "X" настал. Меня закрепили крючками за трос, и остатки смелости предательски улетели раньше меня.

- Нет-нет-нет. Я передумала, пожалуйста, отпустите меня. Правда, я больше не хочу, давайте не будем, – вопила я.

Спасатели с паникерами работать привыкли и моих просьб не послушали. Секунда, две – и я уже над "пропастью". Крики мои, казалось, слышны были на другом континенте, а глаза все еще закрыты. Но, к моему большому удивлению, страх прошел так же быстро, как очередные внеочередные президентские выборы в Абхазии. Его место занял вкус адреналина, и я напросилась полетать еще.

К сожалению,  "спасательные" работы подошли к концу. Но специалисты отряда уверили, что готовы взять меня на работу. Лесть, конечно, но как приятно.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Упущенный шанс: почему фармкомпании не подготовились к пандемии коронавируса
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться