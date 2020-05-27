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Аслан Бжания назначил Темура Отырба и.о. главы администрации Нового Афона

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030217991/Aslan-Bzhaniya-naznachil-Temura-Otyrba-io-glavy-administratsii-Novogo-Afona.html

Феликс Даутия был освобожден от должности главы администрации Нового Афона указом и.о. президента Валерия Бганба 22 апреля.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил нового исполняющего обязанности главы администрации Нового Афона, соответсвующий указ размещен на сайте главы государства.  

"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Новый Афон Отырба Темура Бинуриевича",  - говорится в документе. 

Предыдущий глава города Феликс Даутия был освобожден от должности с 22 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.



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