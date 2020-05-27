Аслан Бжания назначил Темура Отырба и.о. главы администрации Нового Афона

Феликс Даутия был освобожден от должности главы администрации Нового Афона указом и.о. президента Валерия Бганба 22 апреля.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил нового исполняющего обязанности главы администрации Нового Афона, соответсвующий указ размещен на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Новый Афон Отырба Темура Бинуриевича", - говорится в документе.

Предыдущий глава города Феликс Даутия был освобожден от должности с 22 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.