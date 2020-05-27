Коронавирус не выявлен: еще 26 человек проверили в Абхазии на COVID-19

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Абхазии не зафиксировано, за все время пандемии COVID-19 заболели 28 граждан республики.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию в Абхазии проверили еще 26 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 мая следующая.

"Выписки из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" сегодня не было", - отметили в штабе.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент умер.