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Коронавирус не выявлен: еще 26 человек проверили в Абхазии на COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (511)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030218731/Koronavirus-ne-vyyavlen-esche-26-chelovek-proverili-v-Abkhazii-na-COVID-19-.html

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Абхазии не зафиксировано, за все время пандемии COVID-19 заболели 28 граждан республики.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию в Абхазии проверили еще 26 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 мая следующая.

"Выписки из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" сегодня не было",  - отметили в штабе.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (511)


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