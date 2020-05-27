Не по регламенту: Минфин объяснил причину финансовых нарушений в Фонде инвалидов Абхазии

Главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия доложил премьеру Александру Анкваб о том, что выявлены финансовые нарушения в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2019 год на сумму 33 миллиона 517 тысяч рублей.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Отсутствие документа, регламентирующего порядок оказания материальной помощи инвалидам войны, привело к финансовым нарушениям в части расходования средств бюджета Фонда инвалидов ОВНА на мероприятия раздела "Социальная политика", рассказал Sputnik главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.

Он уточнил, что в ходе проверки Контрольно-ревизионное управление Минфина Абхазии не обнаружило документов о том, что общая сумма оказанной материальной помощи инвалидам была использована по назначению. При этом Черкезия отметил, что подобное финансовое нарушение не доказывает факт хищения бюджетных средств. Утверждать такое не в его компетенции, добавил он.

"На программы по реабилитации и лечению инвалидов войны по плану было заложено 109 миллионов 627 тысяч рублей. По факту исполнение составило 101 миллион рублей – 92,1% от общей суммы. Характер нарушений заключается в том, что в фонде не было утвержденного соответствующего документа, который регламентировал бы порядок оказания материальной помощи инвалидам", - отметил он.

Черкезия также рассказал о доходной и расходной части фонда. По его словам, запланированный объем по доходам фонда за 2019 год составлял 125,1 миллиона. Исполнение составило 116,9 миллиона - 93,4%. В частности это произошло из-за того, что фонд не добрал чуть больше 6,6% страховых взносов от юридических лиц и ИП при плане 52,9 миллиона рублей. В части бюджетных организаций план по страховым взносам был перевыполнен на 8,4%, и сумма составила 58,4 миллиона рублей при ожидаемых 53,9 миллиона рублей. По мобилизации просроченных задолженностей при плане 10,2 миллиона рублей сбор составил 40% от запланированного объема.

По отчетным данным, на расходы фонда в 2019 году было заложено 125,1 миллиона рублей. В перечень расходов входят затраты на реализацию общегосударственных вопросов, предусмотрены средства на содержание аппарата управления Фонда, финансирование программ по реабилитации, лечению инвалидов войны.

109 миллионов рублей из этой суммы были направлены в том числе на приобретение медикаментов и спецоборудования, протезирование конечностей, оказание материальной помощи и медицинских услуг инвалидам, как в Абхазии, так и за ее пределами.

Черкезия отметил, что выявлены нарушения бюджетного законодательства и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения. Акт проверки с соответствующими приложениями, подтверждающими установленные факты, представлен руководству, которое примет меры по устранению нарушений, а также устранению причин и условий их совершения.

Плановая выездная проверка Фонда инвалидов ОВНА на предмет полноты формирования целевого и эффективного использования средств Фондом инвалидов войны за 2019 год была проведена по приказу действующего на тот момент вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба.

Премьер-министр Александр Анкваб дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов.