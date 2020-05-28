Центр абхазоведения: из истории Абхазского института гуманитарных исследований

Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. 28 мая 1930 года Народный комиссариат просвещения Абхазии постановил преобразовать его в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.

О том, как создавался Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, какую роль выполняло это научное учреждение в исторических событиях, происходивших в республике, читайте в материале Sputnik.

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Об истории АбИГИ

В августе 1931 года "во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил" президиум Центрального исполнительного комитета Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование — Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК).

"Нет другого научного учреждения, которое способно исследовать язык, культуру, историю, искусство как АбИГИ. Наш институт в этом году будет отмечать 95-летие создания, Абхазский институт гуманитарных исследований берет свое начало с 1925 года, 11 октября была создана Академия абхазского языка и литературы", - отметил директор АбИГИ Арда Ашуба.

© Sputnik Томас Тхайцук Абхазский институт гуманитарных исследований

Ученый отметил, что после утверждения в республике советской власти, образование в Абхазии вышло на более качественный уровень, людям стало проще получать знания. Тогдашнее руководство Абхазии знало о том, что республика не сможет развиваться, если люди не будут образованными, говорит директор.

"Абхазия - республика с богатым языком и историей, поэтому исследования начались с этих направлений. В те годы существовало Сухумское общество сельского хозяйства, в 1922 году на его базе создали Абхазское научное общество, с тех пор началась работа по исследованию абхазского языка и истории. В 1925 году по инициативе академика Николая Марра была открыта Академия абхазского языка и литературы", - отметил Ашуба.

С тех пор ученые начали публиковать исследовательские работы на абхазском языке.

"Руководителем был научной работы был Андрей Чочуа, рядом с ним работал Дмитрий Гулиа, секретарем был Платон Шакрыл. В 1926 году Николай Марр издал русско-абхазский словарь, Константин Ковач издал книгу "101 абхазская народная песня", в 1930 году он выпустил книгу "Песни кодорских абхазцев", - рассказал директор АбИГИ.

Наименование Абхазского института менялось несколько раз: 1935 год — Институт абхазской культуры, с 1939 года — Абхазский научно-исследовательский институт языка и истории имени академика Николая Марра, с 1950 года — Абхазский институт языка, литературы и истории, который с 1960 года и по настоящее время носит имя Дмитрия Гулиа, и наконец, с 1994 года — Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.

© Sputnik / Владимир Первенцев Абхазская АССР. Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа АН Абхазии). Доктор филологических наук Хухут Соломонович Бгажба (слева) среди коллег.

Расширить научную работу

Решение Центрального исполнительного комитета Абхазии от 1931 года о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы дало новый импульс научной работы, говорит Арда Ашуба.

"Перед учеными стояло много задач: создание абхазского литературного языка, собирание абхазского фольклора, изучить этнографию, топонимику, необходимо было перенести на страницы изданий богатую историю Абхазии", - отметил руководитель научного учреждения.

В 1935 году Институт абхазской культуры вошел в состав Академии наук Советского Союза.

"Несмотря на то, что название института много раз менялось, но суть работы осталась неизменной. Помимо научной работы, научное учреждение активно участвовало в политических процессах, вопросах строительства абхазского государства", - подчеркнул Арда Ашуба.

Во время Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года Абхазский институт и Центральный государственный архив Абхазии сожгли грузинские военные, уничтожив в одночасье все труды абхазских ученых, ценные рукописи. Научные сотрудники АбИГИ принимали активное участие в боевых действиях в борьбе за свободу республики, семеро из них удостоены высокого звания "Герой Абхазии".

Жизнь института сегодня

Сегодня в Абхазском институте действуют отделы языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, издательства и архив.

По словам директора АбИГИ, перед учеными сегодня стоит множество задач, одна из которых продолжение изучения абхазского языка.

"Мы стали переходить на городскую культуру, развитие технологий не может не сказаться на абхазском языке. В больших странах создают программы по развитию науки, необходимо определить, что нужно делать и какие средства нужны. Нужно сделать так, чтобы экономические трудности не могли влиять на проведение научных работ", - отмечает Ашуба.

Несмотря на непростые условия в науке, людей, которые ей занимаются, достаточно много, среди них есть и молодежь, говорит директор института. При этом он отметил, что зарплаты работников низкие, обеспечить себя и семью нельзя.

"Среди научных работ, которые проводятся на данный момент в институте – многотомный сборник по истории Абхазии, многотомный сборник по истории абхазской литературы, издание по абхазскому правописанию, книги по этнографии, например, посвященные абхазским древним сооружениям", - заметил ученый.

На сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований трудятся 145 человек. Круг научных работ в АбИГИ очень широк, и для того, чтобы развивать эту работу, необходимо поддержать исследователей, подчеркнул Арда Ашуба.