Путешествие в прошлое: Абхазия глазами Дюбуа де Монпере

28 мая 1798 года родился знаменитый археолог, путешественник и этнограф Фредерик Дюбуа де Монпере, совершивший в 1831—1834 годах путешествие в Крым и на Кавказ. Рассказу о своих наблюдениях во время этой поездки он посвятил шеститомный труд.

Фредерик Дюбуа де Монпере в своей книге "Путешествие вокруг Кавказа к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и Крым" дал подробное описание Абхазии XIX века. Это рассказ о природе страны, городах, нравах людей и политических распрях абхазских князей.

Асида Квициния, Sputnik

Путешественник, ученый, исследователь

Швейцарский ученый французского происхождения Фредерик Дюбуа де Монпере в начале 30-х годов XIX века путешествовал по Крыму и Кавказу. Он проделал путь на русском военном корабле вдоль всего Черноморского побережья Кавказа, объехав также западное Закавказье до Тифлиса.

Во время путешествия ученый вел дневник, куда он записывал все свои выводы, мысли и впечатления. За несколько лет Дюбуа собрал большой материал, который впоследствии он изложил в шеститомном труде – "Путешествие вокруг Кавказа, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и Крым". К книге ученый приложил специально составленный атлас, несколько серий карт и зарисовок.

"Пейзажи Абхазии единственные в своем роде: море, равнины и высокие горы со снежными вершинами, порфир и гранит, венчающие известняк Юры, гранатовые и фиговые деревья и вместе с тем рябина и береза — какое сотрудничество и братство природы!" - так писал об Абхазии Фредерик Дюбуа де Монпере.

Гагра. Первое впечатление

Все время своего путешествия по Кавказу Дюбуа был гостем царского правительства и находился под защитой российской империи. Прибыв в Гагру, ученый отправился в крепость, где находился российский гарнизон. Кавказская война была окончена, но сопротивление абхазов, адыгов и черкесов продолжалось. Условия жизни русских солдат и неповиновение горцев возмущали Дюбуа.

"Приобретая верховную власть над Абхазией, Россия вынуждена была охранять Гагринское дефиле. Сюда перевели батальон полка, предназначенного для Абхазии с девятью новыми пушками. Это означало отправить его в самую ужасную ссылку. Представьте себе, что целый батальон теснится на этом маленьком пространстве в несколько сот шагов на жгучем пляже, не смея пошевельнуться. Солдаты не могут выйти из крепости, не подвергаясь опасности быть убитыми или захваченными в плен. Лесистые горы настолько господствуют над крепостью, что даже и в стенах ее нельзя чувствовать себя в безопасности", - пишет Фредерик Дюбуа де Монпере.

Исследуя новую местность, путешественник дает подробное описание пейзажам Гагры. Он рассказывает о природе города, отдельно отмечает растения и деревья, изучает почву и реки, протекающие в Гагре. В своей книги ученый старается точно передать название рек и гор, которые он встречал во время своего путешествия.

"Я увидел у входа в ущелье целый лес великолепных, высоко вздымавшихся серебристых тополей. Фиговые деревья, самшит, терновник, виноградные лозы, ежевика, покрытая розовыми цветами и ягодами вместе, клематисы, или ломоносы, — все это извивало свои корни, стлалось, протягивало свои ветви, как бы стараясь преградить нам путь", - рассказывает Фредерик Дюбуа де Монпере.

Византийский след

Дюбуа отправился в свое первое плавание по морским берегам Абхазии. Ему было интересно взглянуть на храм, построенный в эпоху царствования Византии, и корабль российской империи отправился в Пицунду.

Пицундский храм был построен византийским императором Юстинианом I в VI веке. В этом храме произошло массовое крещение абхазов. В конце Х века абхазская царская династия Леонидов на развалинах древнего собора возвела патриарший собор в честь апостола Андрея Первозванного.

Рота русских солдат разбила лагерь вокруг церкви. Корабль зашел в пицундскую бухту и выстрелом из пушки дал знать русской роте о своем прибытии. Командир роты позаботился о безопасности иностранного гостя. От берега до церкви, куда мечтал попасть Дюбуа, его сопровождали солдаты.

"Я вхожу, боковые портики открыты. Прохожу сначала большой неф и останавливаюсь, любуясь сводом. На четырех больших арках, имеющих, приблизительно, тридцать футов в растворе и поднимающихся над полом на шестьдесят футов, величественно покоится купол, уходящий ввысь на тридцать шесть футов и прорезанный восемью окнами, в четырнадцать футов вышины каждое", - описывает храм Фредерик Дюбуа де Монпере.

Игра Престолов. Два князя

Михаил Чачба-Шервашидзе был последним владетельным князем Абхазии и находился под сюзеренитетом России. Резиденция Михаила была в Лыхнах, куда направлялся Дюбуа.

"Мы застали князя Михаил-бея в состоянии полной растерянности. Князь был занят сооружением вокруг дома ограды из толстых бревен в десять футов высоты. Князь Михаил-бей — высок ростом и хорошо сложен, у него длинный нос и черные волосы. Когда он принимал нас, на нем была надета грузинская одежда. Находясь в Тифлисе, он надевает форму преображенского полка, одним из полковников которого он состоит" - Де Монпере.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

Наблюдая за князем и изучая обстановку в стране, Дюбуа пришел к выводу, что князь не терпит власти над собой, но страх за свою безопасность и жажда власти заставляют Михаила подчиняться Российской Империи. О владетельном князе Абхазии путешественник писал в своей книге нелестно. Он говорил о его нечестном отношение к российской власти.

"Он уверен в том, что, как только русские повернутся к Абхазии спиной, прежняя прискорбная анархия возьмет здесь верх. Кто защитит его от черкесов, от честолюбивых тайных замыслов его дяди и непокорности вассалов? Поэтому он должен поневоле признать над собой покровителей и властелина, но он сделает для них ничуть не больше, чем это следует по мнению русских, и всегда найдет тысячи отговорок, чтобы уклониться от всего остального", - поясняет Дюбуа де Монпере.

Князь Гассан-бей

Противником владетельного князя Абхазии был его дядя, третий сын Келешбея (дед Михаил-бея) князь Гассан-бей. Он пользовался большим уважением среди населения Абхазии. Многие жители считали его истинным наследником Келешбея. Распри и народные волнения долго продолжались в стране, пока князья не пришли к перемирию.

Покинув владетельного князя Михаил-бея, путешественник посетил руины Анакопии, затем направился в Сухум-кале. В городе Дюбуа находился недолго, целью ученого было навестить знаменитого князя Гассан-бея. Дом князя находился в долине реки Келасур. Узнав о прибытии Дюбуа, Гассан-бей послал людей встретить гостей.

"Князь встретил нас на галерее среди своих приближенных, это был человек красивой наружности, лет сорока или пятидесяти. Его тюрбан был из турецкой голубой шали с разводами, его одежда состояла из шелкового полукафтана, заправленного в узкие брюки из коричневого сукна. На поясе у него привешен, следуя обычаю, прекрасный пистолет, украшенный серебряной резьбой. Мы видели у Гассан-бея одного из его старших братьев, одетого в такой же костюм, как и у Гассан-бея, но более приятной наружности, так как во взгляде Гассан-бея есть что-то хитрое, предательское, недоверчивое и вместе с тем надменное", - пишет Фредерик Дюбуа де Монпере.

Князь провел гостей в дом, рассказал им о ссылке в Сибирь, куда его отправили за происки против России, показал свою коллекцию оружия и проводил в сад, где под двумя дикими яблонями угощал гостей шампанским с Дона, которое он велел подготовить к их прибытию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

За время своего путешествия Дюбуа еще несколько раз встретит князя. На сухумской равнине он стоял в ожидании послов своего племянника Михаил-бея, и позже у ворот сухумского базара.

"На этот раз это был действительно кавказский разбойник: не только у него на поясе висели два больших пистолета, но, разговаривая, он еще играл третьим с таким дьявольским видом, как будто хотел сказать: "Не трогайте меня или берегитесь!" - Фредерик Дюбуа де Монпере.

Сухум-кале

Дюбуа продолжил свое путешествие и направился в самое сердце Абхазии, в обитель абхазских царей - Сухум-кале.

"От Сухумского мыса до Кодорского сухумская бухта раскрывается на расстоянии пятнадцати верст и уходит вглубь на семь верст. После Геленджикской это самая прекрасная бухта по всему морскому берегу, начиная от Анапы до Батума", - из книги Дюбуа.

На момент его прибытия в город, в крепости находился русский гарнизон. Как пишет в своей книге ученый, крепость была разорена. В резиденции владетельного князя Абхазии Келешбея жили коменданты и офицеры крепости.

"Единственно, что можно увидеть интересного во дворе крепости, это могилы прежних пашей и князей этой страны Келиш-бея и Сафар-бея, отца и деда Михаил-бея, в настоящее время владетельного князя. Место, где находятся эти могилы, занято артиллерийским парком, и пирамиды русских ядер тяготеют над их прахом", - пишет путешественник.

До взятия города в Сухуме проживало шесть тысяч человек, равнина у реки Баслаты была покрыта домами и базарами. Вода из реки растекалась по специально выложенным из камня каналам. Дюбуа записал в своем дневнике, что от древнего Сухума ничего не осталось. Следы и домов и улиц заросли высокой травой и колючими кустарниками. Стена защищавшая город со стороны моря разрушена. Каналы засорены, окружающий крепость ров засорен землей. Течение Баслаты теряется в болотах. Из-за испарений в воздухе в сухумской крепости русский гарнизон стал чахнуть и болеть.

"Ничто так не зачумляет и не портит воздуха в этом знойном климате, как развалины жилищ, опустошенные, внезапно покинутые пространства, где обитали раньше люди; можно думать, что все эти руины, остатки разрушенного жилья подвергаются тлению; солнце и влага, действуя одновременно, оказывают разрушительное влияние на органические вещества; тысячи различных миазм несут смерть тем, кто их вдыхает", - говорится в книге.

Диоскурия

Изучив древние летописи и карты, просмотрев работы древнегреческих ученых большой интерес ученого вызывал основанный греками древний город Диоскурия. Руины древнего города, как пишет автор, находятся в устье реки Искурия (соврем. река Скурча).

Дюбуа в своей книге меняет месторасположение древнего города. Принято считать, что Диоскурия находилась на месте современного Сухума. Ученые считают, что путешественник изменил локацию города и обозначил его местоположение в своей книге из-за названия реки Исгуар, Искурия, Скурча.

"Может показаться странным, почему жители города Милета, основатели Диоскурии, избрали не берега Кодора, самой большой реки Абхазии, но маленькой речки, источники которой берут начало недалеко внутри страны. Местные жители называют эту речку безразлично Искурией, Цхузамели и Мармар. Там именно мы видим руины, скрытые великолепными лесами, в тени которых рассеяно несколько абхазских селений", - говорится в книге.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

Великая Абхазская стена

Дюбуа считался первым научным исследователем, описавшим в своей книге самое грандиозное сооружение Кавказа Великую Абхазскую стену. Ученые продолжают спорить о роли этого сооружения и периоде, когда оно было построено. За прошедшее столетие стена претерпела сильные изменения, многого из того, что успел застать Дюбуа, уже нет.

"Эта стена начиналась в Келасури; башня, покрытая плющом и прислоненная к развалинам большого строения, которое тянулось вдоль берега моря, представляла начало этой высокой стены. Уцелевшая здесь и сейчас стена поднимается на вершину горы, соединяясь здесь с другими руинами. Все эти укрепления находятся, как я уже сказал, напротив дома Гассан-бея.

Начиная от внешнего угла этого в своем роде Акрополя, отходила другая стена, которая поднималась вверх по долине реки Кодор, удаляясь внутрь страны и охватывая обширное пространство, включая первый план гор. Таким образом, стена эта, как бы наглухо замыкая горные долины рек Маркулы и Гализги, проходила выше Бедия и заканчивалась у Енгура, значительно выше Атангело (Ataughelo); ее длина была равна, как полагают сейчас, 160 верст", - отмечает в книге ученый.

Самурзакань

Сове путешествие Фредерик Дюбуа де Монпаре завершает в Самурзакане. Рассказывая своим читателям о восточной части Абхазии, путешественник описал один из древних храмов страны Илор. Его внимание привлекло то, какое значение этот храм имеет для жителей страны. Храм был назван в честь святого Георгия Победоносца.

"Из-за святости места сюда стекалось множество приношений; мы видим, что уже во времена Шардэна эта церковь была полна богатствами, к которым не осмеливались прикасаться ни абхазы, ни аланы, ни зихи, — так велико было, несмотря на разбойничью жизнь этих народов, их благоговение перед этой церковью и ее святым. Двери церкви были обиты массивными серебряными листами с рельефными изображениями святого и его чудес", - пишет путешественник.

За время своего путешествия Дюбуа открыл для себя и для своих читателей новый неизвестный мир. В каждом разделе своей книги ученый подробно описывает природу страны, уделяя внимание каждому встречному дереву, горам, рекам, ручьям. Природа не оставила путешественника равнодушным. Дюбуа описал политическую обстановку в стране, образ ее жителей и то, какой была Абхазия почти два века назад.

Книги Фредерика Дюбуа де Монпере были изданы в 1839-1843 годах. Французское географическое общество удостоило ученого золотой медали. Проделанный труд Дюбуа стал одним из мотивов для приглашения Дюбуа на должность руководителя кафедры археологии Невшательской академии наук (Швейцария).