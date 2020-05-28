С учетом второго тура: ЦИК Абхазии подсчитал расходы на выборы в Парламент

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Около двух с половиной миллионов рублей составляет утвержденная Центризбиркомом Абхазии смета по организации выборов депутатов Парламента в четырех округах, рассказал глава ЦИК Тамаз Гогия.

"27 мая мы направили премьер-министру утвержденный Центризбиркомом проект сметы. После того как его изучат и утвердят, мы сможем говорить о том, что наша предвыборная кампания действует в полном объеме и предусмотрено финансирование. Сумма этой сметы не выходит за рамки прошлых выборов по данным округам", - отметил Гогия и добавил, что эта сумма заложена в смету с расчетом на второй тур голосования.

Председатель ЦИК республики также рассказал, что при формировании сметы был учтен рост цен на некоторые виды товаров, необходимые для организации выборов, что было вызвано резким скачком курса доллара по отношению к рублю.

По данным на утро 28 мая в ЦИК зарегистрировали три инициативные группы по выдвижению кандидатов на выборы.

26 мая Центризбирком республики зарегистрировал группы по выдвижению Астамура Ахба (по Гудаутскому избирательному округу №18) и Гарри Кокая (по Кындгскому избирательному округу №31).

На следущий день была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Тамази Лейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10.

Для того чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыбском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

Избранным считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявшие участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим большее количество голосов.

Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок. На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.