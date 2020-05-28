По просьбе граждан: МВД Абхазии изучит вопрос тонировки стекол автомобилей

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. МВД Абхазии изучает вопросы, связанные со снижением нормы светопропускаемости передних боковых стекол автомобилей до 50%, рассказал начальник ГАИ республики Батал Агрба.

"В соответствии с действующими установленными нормами минимальная светопропускаемость должна быть 70% для боковых передних стекол. Для того чтобы прийти к сбалансированному решению, используя отработанную практику зарубежных стран, учитывая потребность наших граждан, климатические условия, мы рассматриваем вопрос снижения нормы светопропускаемости стекол до 50%", - отметил он.

Агрба также подчеркнул, что возможность тонирования передних ветровых стекол автомобилей не обсуждается. По его словам, с инициативой о пересмотре норм светопропускаемости передних боковых стекол в МВД Абхазии обратилась инициативная группа граждан.

Руководством Министерства внутренних дел Управлению госавтоинспекции поручено изучить данный вопрос и подготовить проект по внесению изменений в действующее законодательство", - рассказал Батал Агрба.

Подобные вопросы в Абхазии поднимаются уже не в первый раз. В 2019 году депутат Народного Собрания Алмас Джапуа выступил в Парламенте с законодательной инициативой ввести нормы, согласно которым автовладельцы могли бы тонировать задние стекла транспорта по своему усмотрению, а светопропускаемость боковых стекол не должна быть меньше 30%, верхняя часть лобового стекла может затеняться не более, чем на 10 сантиметров.

Несмотря на разность мнений, депутаты тогда все же приняли законопроект в первом чтении, но в марте того же года Парламент его отклонил. Уполномоченные органы МВД Абхазии не рекомендовали к принятию новых норм тонирования передних боковых стекол. Профильный комитет также выступил против принятия поправок в предложенной редакции.

Такое решение правоохранительные органы аргументировали тем, что тонирование стекол автомобилей ухудшает обзор во время движения, особенно в плохую погоду и ночное время, а также не позволяет фиксировать нарушителей камерами дорожного наблюдения.

Тонировка стекол автомобилей в Абхазии была запрещена Народным Собранием в 2012 году. На сегодняшний день штраф за нарушение этого правила составляет 1800 рублей.