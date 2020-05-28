Положительная динамика: 76 случаев коронавируса выявили на Кубани за сутки

Всего на 28 мая в медицинские организации Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 8978 человек, в том числе 880 детей. Из них продолжают стационарное лечение 2131 человек.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. За последние сутки в Краснодарском крае крае выявлено 76 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает администрация Кубани. Таким образом, в последние дни наблюдается положительная динамика по числу новых случаев COVID-19.

Всего в регионе 3582 человека с таким диагнозом, 2393 из них уже выздоровели.

"Среди новых заболевших 26 мужчин и 50 женщин. 25 случаев подтверждено в Краснодаре, восемь – в Кавказском районе, семь – в Сочи, по пять – в Гулькевичском районе и Горячем Ключе. По три заболевших выявлено в Тбилисском и Тимашевском районах, по два – в Новопокровском, Динском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Ейском, Туапсинском, Белореченском, Кореновском районах. По одному случаю – в Калининском, Мостовском, Славянском, Лабинском районах", - говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства на Кубани находится 13257 человек. Лабораториями Роспотребназдора проведено 44729 исследований на коронавирус, лабораториями минздрава – 124401 исследование. Из них выявлено 3582 положительных результата на новую инфекцию.

По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике за все время пандемии зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19, пятнадцать человек выздоровели, один пациент умер.