Александр Анкваб: нарушение карантина в "Айтаре" привело к распространению COVID-19

В настоящее время в гостинице "Айтар" находятся шесть курсантов Минобороны, 23 курсанта МЧС, 25 курсантов по линии СГБ, 15 медиков и двое гражданских лиц.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Нарушение правил карантина в гостинице "Айтар" привело к росту числа заболевших, сказал премьер-министр Александр Анкваб во время заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 28 мая.

"Именно нарушение карантина привело к росту числа заболевших, мы сейчас не занимаемся рассуждением о том, как Министерство обороны контролировало своих курсантов, эта тема для отдельного разговора внутри, Министерство обороны само разберется со своими курсантами, но то, что это поведение привело к росту заболеваемости, это точно", - отметил премьер.

По его словам, из этой ситуации необходимо сделать немедленные выводы не только тем, кто находится в "Айтаре", но и всем жителям Абхазии.

"Это кажущееся благополучие может быть мгновенно, прошу всех это иметь в виду. Нет никаких оснований для того, чтобы вести себя безответственно, в семьях, где есть приехавшие люди, где есть дети, соблюдение мер предосторожности обязательно", - сказал он.

Если бы курсанты не устраивали "элементы братания друг с другом, застолья, альпинистские выходки, то не было бы такого количества заболевших курсантов", подчеркнул Анкваб.

"Были элементы неподчинения, если уж к самому началу, давайте возвращаться к главному - кого мы подбираем, когда посылаем на учебу, какая ответственность, какое тестирование? Если эта ситуация не изменится, то у нас будут такие случаи других форматов, необязательно случая борьбы с коронавирусом. Не может быть хорошим командиром тот, кто не умел сам подчиняться, это очень древняя и простая истина", - отметил премьер-министр.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева сказала, что в настоящее время в гостинице "Айтар" находятся шестеро курсантов Минобороны, 23 курсанта МЧС, 25 курсантов по линии СГБ, 15 медиков и двое гражданских лиц.

"Тестирование будет продолжаться, сегодня отбираются пробы у курсантов СГБ, которые вчера во второй половине дня заехали, их поселили отдельно, смешаться с другими курсантами они не могут. Уже завтра будут готовы ответы на пробы", - отметила Беляева.

Премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался, проводился ли инструктаж для прибывших курсантов, на что главный санитарный врач Сухума ответила, что инструктаж был проведен как со стороны руководителей курсантов, так и прикомандированным врачом, и сотрудником СЭС.

Кроме того, Анкваб спросил, почему в гостинице "Айтар" была антисанитария и что "осталось от номеров", где живут курсанты.

"Я упрекаю всех руководителей, я за то, чтобы эти картинки показать по телевидению. Что тут нам прятать друг от друга, это же наши дети, неприятная информация, но она объективная", - отметил он.

Если вплотную не заниматься воспитанием младшего поколения, то ничего хорошего ждать не приходится, сказал премьер.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик рассказала, что на 13-й день нахождения в обсервационном учреждении всем находящимся там проводится обязательный скрининг на коронавирус, делается это для "полной уверенности в том, что лица, выходящие из "Айтара", здоровы".

По ее словам, некоторые курсанты, нарушавшие режим ограничительных мер и контактировавшие с бессимптомным носителями инфекции продолжали находиться на изоляции до получения четкого результата диагностики и проживали в гостинице 19-20 дней.