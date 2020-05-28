Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 мая

В пятницу на территории Абхазии возможен дождь, похолодает, дневная температура опустится до +20 градусов.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В пятницу 29 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +15°С до +20°С.

Температура морской воды +18°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.