Ситуация стабильная: новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. За сутки в Абхазии не выявлено новых случав заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 38 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" выписаны трое медиков и четверо курсантов.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.