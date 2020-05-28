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Ситуация стабильная: новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (515)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200528/1030225636/Situatsiya-stabilnaya-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-ne-vyyavleno.html

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. За сутки в Абхазии не выявлено новых случав заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 38 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

Из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" выписаны трое медиков и четверо курсантов.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по-прежнему находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (515)


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