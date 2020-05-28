"Привет с Нибиру": в соцсетях гадают, что пролетело в небе над Абхазией

Публикация о яркой вспышке в небе, которую могли наблюдать жители Абхазии, а затем и видео этого явления, появилось в социальных сетях вечером 27 мая.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Пользователи социальных сетей из Абхазии, Адлера, Сочи, Ставрополя, Турции и Армении выложили фотографии и видео неизвестного объекта, который после яркой вспышки растворился в слоях атмосферы довольно близко к поверхности земли в среду 27 мая.

"Я тоже видел примерно в 20:30. Как шар огненный. Похож на осветительную ракету. В море вроде упал в районе пляжа "Мокко", - пишет человек под ником Темур Темур.

"Я думала, мне показалось. Я вышла на балкон, и на небе будто свет включили на секунду. Сказала соседке, не поверила. Там снять нереально было. Я подумала, нас снимают сверху", - оставила комментарий Ирма Киут.

Мнение комментаторов, которые написали, что видели вспышку в Очамчыре, Сухуме, Гудауте, Гагре, Цандрипше, разделилось по поводу того, что это могло быть. Кто-то предположил, что это был осколок метеорита или кометы, а кто-то увидел в этом нечто сверхъестественное.

Версий и вправду было много. Некоторые пользователи увидели в этом некий всемирный заговор, с помощью которого кто-то пытается внедрить новый вид вируса. Были и те, кто счел НЛО проделками инопланетных существ.

"Это представители планеты Нибиру привет прислали землянам намек, мол, скоро увидимся", - смеется пользователь под ником Страна Убыхия.

Например, в одной из популярных групп в Фейсбуке прозвучала мысль о том, что это была сигнальная ракета, но такую точку зрения разделили далеко не все, так как, по их мнению, подобная ракета не могла так ярко осветить все вокруг.

"Что то похожее было в 94-м или 95-м, похоже было очень на сигнальную ракету, и видно было также в разных районах, кто-то в Гудауте видел, в Очамчыре, но это была не сигнальная ракета точно", - опровергает гипотезу пользователь Денис Кишмария.

Неопознанный объект стал подходящим поводом для шуток со стороны остряков. К примеру, один из пользователей интернета пошутил, что у берегов Абхазии снимают седьмую часть "Терминатора".

"Только что сообщили, Билл Гейтс приземлился на Мамзышхе (гора в Абхазии-ред.)", - шутит человек с ником Кибер Панк.

"Надо звонить Брюсу срочно, мало ли Армагеддон приближается", - решил разрядить обстановку Артур Зайцев после того, как некоторые выразили обеспокоенность произошедшим.

Другой пользователь интернета поделился восприятием увиденного его детьми, которые подумали, что Луна упала в море.

НЛО наблюдали и в других уголках мира. Вечером 28 мая в сети также появилось несколько видео, на которых зафиксирована яркая вспышки в небе над Арменией и Турцией примерно в такое же время, когда это видели в Абхазии.

Пролить свет на загадочное событие помог доцент Абхазского Государственного университета Расим Камлия. По его мнению, с большой долей вероятности это мог быть осколок метеорита. Чаще всего они сгорают в верхних слоях атмосферы, но если осколок крупных размеров, то он разрушается вблизи поверхности Земли или же вовсе падает на земную поверхность.

"Помните, метеорит упал в Челябинске. Он был больше и поэтому не успел сгореть в атмосфере и долетел до земли. Если осколки небольшие, то это ничем не грозит, но если крупные, то на месте удара может нанести серьезные разрушения", - отметил ученый.

Помимо размеров и массы космического объекта, на радиус и силу взрыва влияет его скорость падения, отметил Расим Камлия.