Судьи Абхазии отчитались о доходах

Совет судей Республики Абхазия передал для опубликования в СМИ и на официальном сайте Верховного суда декларации доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей и членов их семей по состоянию на 31 декабря 2019 года.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Судьи Верховного, Конституционного, Арбитражного, Военного, а также районных и городских судов Абхазии предоставили налоговые декларации за 2019 года.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей и членов их семей размещены в соответствии с законом на сайте Верховного суда республики.

Как следует из деклараций, доход председателя Конституционного суда Нури Тания в 2019 года составил 1 миллион 459 тысяч рублей, председатель Верховного суда Республики Абхазия Манана Делба заработала 1 миллион 328 тысяч рублей, доход председателя Арбитражного суда Фатимы Квициния составил 1 миллион 504 тысячи рублей, председатель Военного суда Абхазии Святослав Сагария указал доход в 1 миллион 482 тысячи.

Председатель Сухумского городского суда Белла Хасая задекларировала доход в 1 миллион 59 тысяч, председатель Гагрского районного суда Мери Мукба - в 1 миллион 197 тысяч, председатель Гудаутского районного Борис Аргун - в 737 тысяч рублей, председатель Сухумского районного суда Роман Колбая в 2019 году заработал 1 миллион 210 тысяч, председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа - 1 миллион 4 тысячи, председатель Галского районного суда Денис Ашуба - 966 тысяч рублей, председатель Ткуарчалского районного суда Анатолий Хашба - 1 миллион 160 тысяч, председатель Очамчырского районного суда Валерий Зантария - 1 миллион 262 тысячи.

О своих доходах отчитались и другие судьи Абхазии.

Ежемесячное денежное вознаграждение судьи согласно закону статьи состоит из: