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Назначен глава Управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии

© Foto / Генеральная прокуратура РА
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200529/1030229437/Naznachen-glava-Upravleniya-po-nadzoru-za-ispolneniem-zakonodatelstva-Abkhazii.html

Алексей Вардания был освобожден от занимаемого поста заместителя Военного прокурора и переведен на вакантную должность.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Начальником Управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия назначен Алексей Вардания, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий указ подписал генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба в четверг 28 мая.

Алексей Вардания родился 29 октября 1977 года в Сухуме. Окончил школу и институт в городе Макеевка, Украина.  

В органах прокуратуры работает с 2001 года, когда был назначен на должность старшего следователя, а с 2003 года переведен на должность особо важного следователя Военной прокуратуры Абхазии.

В марте 2007 года назначен на должность старшего помощника Военного прокурора РА, а с декабря 2019 года заместителем Военного прокурора РА.

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