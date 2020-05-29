Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни, 30 и 31 мая, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет неустойчивая.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В выходные дни, 30 и 31 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи до раннего утра дождь, местами с грозой, туман. В воскресенье преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.

Температура морской воды +18°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.