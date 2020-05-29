Ренат Карчаа стал помощником президента Абхазии по стратегическим коммуникациям

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Помощником президента по стратегическим коммуникациям назначен социолог и политолог Ренат Карчаа.

Ренат Карчаа родился 17 июля 1966 года в Уфе (Башкирская АССР). В 1972 году переехал в Абхазию, в Сухуме прошло его детство и юность. Учился во второй школе им. А. С. Пушкина. Получение среднего образования завершил в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород), окончив в 1983 году с золотой медалью 150-ю общеобразовательную школу.

В 1984—1985 годах проходил военную службу в Вооруженных силах СССР в городе Таллине (Эстонская ССР). Окончил с отличием биолого-географический факультет Абхазского государственного университета в 1990 году. Специальность "биология", специализация — физиология высшей нервной деятельности.

В 1996 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности "социология управления". В 2012 году с отличием закончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Специализация: административное и финансовое право.

В 1990 году начал работать в президиум Верховного Совета Абхазской АССР. В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета Абхазии.

В 1993-1995 годах Ренат Карчаа работал директор НИИ экспериментальной патологии и терапии (Сухумский приматологический центр экспериментальной медицины).

С 1998 до 2002 года работает старшим научным сотрудником отдела правовой социологии и эффективности законодательства Российской правовой академии министерства юстиции России.

С 2002 по 2005 годы – заместитель Губернатора Мурманской области, член правительства Мурманской области. Курировал блоки законопроектной деятельности; местного самоуправления; информационной политики и СМИ; взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, религиозными организациями.

С 2011 по 2013 годы работал в системе государственной корпорации "Росатом".

С 2014 года по 2015 год Ренат Карчаа работал в системе Центральной избирательной комиссии России.

В 2015-2017 годах – заместитель директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Государственной корпорации "Роскосмос".