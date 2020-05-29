Удар или шанс для развития: эксперты оценили влияние коронавируса на экономику Абхазии

Эксперты ЦСИ оценили негативное влияние коронавируса на экономическую ситуацию в Абхазии, поделились самыми "устрашающими" прогнозами и идеями выхода из кризиса с помощью налоговых послаблений.

Встреча предпринимателей, экспертов и сотрудников Центра социально-стратегических исследований, которая состоялась 29 мая, была посвящена проблемам, с которыми столкнулась экономика Абхазии в условиях пандемии, и сценариям выхода из кризиса.

Безработица, преступность и сокращение доходов

По словам доктора экономических наук, преподаватели РАНХиГС Галины Тимофеевой, первое, с чем столкнется мир и Абхазия после окончания пандемии, - высокий уровень безработицы в связи с уменьшением оборотов и закрытием предприятий малого и среднего бизнеса.

Безработица приведет к снижению платежеспособности населения, увеличению уровня бедности, что приведет к росту преступности по сценарию 1990-х годов, считает эксперт.

С прогнозами Тимофеевой согласилась сотрудник ЦСИ экономист Хатуна Шат-ипа. По ее мнению, при наихудшем варианте развития событий каждый второй занятый в частном секторе останется без работы, на четверть снизится ВВП и на 80% собственные доходы бюджета.

"Эти показатели самые критические, и они возможны только в том случае, если органы власти будут работать по старой инерционной схеме. Для повышения эффективности мы обозначили такой подход, как выделение приоритетов – аграрная сфера, энергетика, предпринимательский сектор и рынок труда", - отметила она.

По мнению сотрудников ЦСИ, одна из наиболее важных сфер, на которую стоит обратить внимание во время кризиса – энергетика, являющаяся основой экономического развития республики. По словам гендиректора РУП "Черноморэнерго" Аслана Басария, энергосистема Абхазии уже более 30 лет живет вне экономических процессов. Басария подчеркнул, что энергосистема дотирует всю экономическую отрасль республики, но при этом в энергетике экономики не существует.

"30 лет мы требуем качественную энергию, но недопонимаем, что за любой товар нужно платить. В существующем кризисе мы имеем возможность отрегулировать или, по крайней мере, посчитать экономически обоснованный тариф, чтобы мы понимали, во сколько он нам будет обходиться", - сказал он.

"Доведение до самоубийства"

В рамках встречи были обсуждены и меры, которые, по мнению предпринимателей, должно принять правительство для поддержки абхазского бизнеса в кризисный период. Многие участники встречи сошлись во мнении, что в существующей ситуации, налоговые обложения государства, включая налог на добавленную стоимость, сильно не оправданы.

"В Уголовном кодексе есть статья "Доведение до самоубийства". Наша налоговая система делает все для того, чтобы задавить предпринимателей. Налоговая политика способствует уходу легального бизнеса в теневой сектор. А сейчас нужно бегать за каждым предпринимателем и просить его работать", - считает предприниматель Лили Дбар.

Предприниматель хочет понимать, за что и сколько он платит, заявил на встрече председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая.

"Настало время полностью поменять систему налогообложения. К примеру, ввозной НДС – я еще не довез товар до склада, а меня уже "раздели" на границе. А потом еще предпринимателей называют жуликами. Мы готовы помочь в разработке законов, поправки к закону лежат уже пять лет, но вопрос не сдвигается с мертвой точки", - отметил он.

С мнением предпринимателей о послаблении налоговых обязательств согласился и заведующий кафедрой национальной экономики АГУ Беслан Кубрава. По его мнению, необходимо максимально убрать налоговый пресс, освободив от налоговой нагрузки заработную плату, имущество и землю, и максимально увеличить ответственность за неуплату налогов, считает Кубрава.

Беслан Кубрава предложил кардинально изменить расходную часть государственного бюджета в условиях коронавирусного кризиса. По его словам, государство должно в первую очередь финансировать защищенные в рамках действующего законодательства статьи, а все остальное отодвинуть на второй план.

Антикризисная концепция и источники финансирования

По мнению директора Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Левана Микаа, для выхода абхазской экономики из кризиса необходимо введение во все сферы современных технологий.

"К примеру, без создания электронного кошелька, электронных средств платежей развитие экономики невозможно. В этом смысле мы очень отстаем, надо идти на опережение. Эти технологии не столь финансово затратны", - сказал он.

Еще одним действенным способом для выхода из кризиса могут стать "дешевые кредиты" от государства, отметил Микаа.

"Мы должны впрыскивать в экономику финансы, чтобы экономика оживилась, можно даже бюджетные средства вкладывать. Потом государство получит эти деньги в качестве налогов", - сказал он.

По мнению Микаа, пандемия коронавируса и падение цен на нефть не только негативно сказываются на экономике Абхазии, но и открывают для нее новые возможности.

"К примеру, падение цен на нефть приводит к девальвации рубля, что приводит к конкурентоспособности абхазского производства и курортной сферы. Так же, как во время кризиса 2008 года, был сильный интерес к абхазским курортам. Но эти возможности быстро уходят, если их не использовать", - объяснил он.

О положительном эффекте "коронакризиса" в области сельского хозяйства рассказала ректор СОИ Валерий Кварчия. По его словам, с наступлением кризиса в этой сфере стали больше заинтересованы не только жители сел, но и горожане. По мнению Кварчия, для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо акцентировать внимание на крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, которых в Абхазии около 40 тысяч. В их развитии помощь должно оказать государство, в том числе путем обеспечения гарантированного рынка сбыта сельхозпродукции, считает он.