Карантин отложил переезд: когда возобновятся жилищные программы в Абхазии

Когда возобновятся программы по предоставлению жилья отдельным категориям граждан в республике, сколько семей уже заселились в свои новые дома и кто может претендовать на получение заветных квадратных метров, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Две государственные программы по предоставлению жилья гражданам республики "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" начали работать в Абхазии с 1 января 2019 года.

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Временно приостановлены

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.

"С января мы начали прием заявлений на 2020 год, на сегодня по программе "Жилище-2021" принято 226 заявлений, по программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" принято 79 заявлений. В связи с пандемией программы приостановили свою работу, а также приостановлен прием заявлений", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что при принятии бюджета на 2020 год 10 миллионов рублей было заложено на реализацию программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и 30 миллионов рублей на программу "Жилище-2021".

"В этом году мы пока не рассматривали заявлений по выделению средств на приобретение жилплощади ни по первой, ни по второй программе. После завершения ограничительных мер в стране комиссия будет принимать решение о дальнейшей работе программ, в каком формате они будут реализовываться", - отметил Черкезия.

В 2019 году комиссия по предоставлению жилья по программе "Жилище-2021" рассмотрела 42 заявления о выделении финансовой помощи на приобретение жилплощади, по программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" 12 заявлений.

"51 семья уже проживает в многоквартирных домах, два заявителя пока в процессе приобретения, один отказался в связи с тем, что финансовая помощь по программе "Жилище-2021" подлежит возврату", - сказал он.

О жилищных программах

Участниками программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" могут стать инвалиды I группы, в том числе получившие инвалидность в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время войны при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести при выполнении долга гражданина Абхазии по спасению людей, при охране собственности республики и правопорядка.

Также претендовать на жилье могут несовершеннолетние дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести (а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста).

Жилье могут получить и многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Есть утвержденная форма заявления и необходимый перечень для того, чтобы стать участником этой программы. Заявитель обращается в Министерство соцобеспечения и демографической политики, где получает перечень и форму заявления.

Если он, например, инвалид I группы, то должен предоставить справку об инвалидности, абхазский паспорт образца 2016 года, если участник боев, то справку из Минобороны, также справку с места жительства о составе семьи и копию паспортов членов семьи, свидетельства о рождении. Помимо всего прочего, заявитель должен предоставить акт жилищных условий, а также договор найма о том, что он арендует жилье.

Кроме того, нужна справка из Минюста о том, что из государственного жилищного фонда гражданину никогда не выдавалось жилье.

Если есть акт об аварийном жилье, то гражданин может собрать весь необходимый перечень, после рассмотрения документов, когда будет принят положительный результат, по решению комиссии ему окажут финансовую помощь на приобретение жилья.

Однако аварийный дом при этом он должен будет сдать государству. Согласно условиям программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", ее участники получают безвозмездную финансовую помощь на приобретение жилья. На заявителя выдается 500 тысяч рублей и на остальных членов семьи еще по 100 тысяч рублей.

Вторая государственная программа – "Жилище-2021", согласно ее условиям, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные на покупку дома или квартиры. Размер ежемесячного погашения ссуды составляет сумму прожиточного минимума в республике – около семи тысяч рублей.

При этом, если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%.

Программа "Жилище-2021" работает по нескольким направлениям: внеочередное предоставление жилья, первоочередное предоставление, предоставление в общем порядке.

Улучшить жилищные условия во внеочередном порядке могут инвалиды II группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, лица, получившие инвалидность II группы при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина Абхазии по спасению человеческой жизни, при охране собственности республики и правопорядка.

На получение жилья в первоочередном порядке могут претендовать многодетные семьи, имеющие трех и более детей (детьми признаются лица, не достигшие совершеннолетия, а также учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения ими 25-летнего возраста).

Также лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид (лицо, не достигшее 18 лет и являющееся инвалидом) или инвалид детства. После того как заявитель уже становится участником программы, он получает соответствующий сертификат и выписку из протокола, в котором указана сумма, на которую претендует участник.