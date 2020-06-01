Абхазия закрыла границу с Грузией с 1 июня

С 26 мая - со дня открытия государственной границы по реке Ингур, пересечение через которую было запрещено в связи с угрозой распространения коронавируса, в Абхазию вернулось 532 человека.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Государственная граница Абхазии по реке Ингур закрыта для пересечения с 1 июня, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе СГБ Абхазии.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что по распоряжению руководства страны граница с сопредельным государством была открыта с 26 мая для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина. За это время в республику вернулись 532 человека.

Государственная граница Абхазии по реке Ингур была закрыта 14 марта по поручению действующего в тот период и.о. президента Абхазии Валерия Бганба.

Как ранее уточнила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, на КПП жителей страны встречали сотрудники пограничной и таможенной служб, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты СЭС и медики Галской ЦРБ.