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Более 50 человек проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (527)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200601/1030248716/Za-sutki-na-koronavirus-v-Abkhazii-proverili-56-chelovek.html

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Республики Абхазия не зафиксировано.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более 50 человек проверили в Абхазии на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса .

"Ситуация на 1 июня следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 56 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден",  - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по прежнему находится 3 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (527)


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