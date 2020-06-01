Более 50 человек проверили на коронавирус в Абхазии за сутки

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более 50 человек проверили в Абхазии на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса .

"Ситуация на 1 июня следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 56 человек, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале по прежнему находится 3 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент умер.