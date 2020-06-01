Новые тест-системы и проверка на границе: в СЭС рассказали о эпидобстановке в Абхазии

По данным Службы государственной безопасности Абхазии, с 26 мая по 1 июня в республику вернулось 532 жителя Абхазии, которые находились на территории Грузии в период карантина.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. В Абхазию доставило 4400 новых тест-систем, медики страны проверили часть граждан, прибывших с 26 мая по 1 июня в Абхазии из Грузии, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"Всем тем, кто перешел границу по реке Ингур на нашу территорию, составлены соответствующие документы, были отобраны пробы, которые поступили в нашу вирусологическую лабораторию. Отработка этих проб ведется в плановом порядке, и по настоящее время положительных результатов на коронавирус нет", - отметила Скорик.

Какое количество людей, вернувшихся из сопредельного государства, обследовали на коронавирус абхазские медики за этот период времени, она не уточнила.

Скорик добавила, что вернувшиеся в республику люди, находятся на самоизоляции. Сотрудники МВД страны следят за тем, что они следовали рекомендациям медиков. По словам Скорик, в СЭС пока не поступало информации по поводу того, что кто-то из вернувшихся в страну граждан нарушил режим самоизоляции.

Главный санитарный врач также поделилась своими прогнозами по эпидемиологической ситуации в Абхазии на будущее.

"Прогнозы благополучные. То есть, мы выписываем пациентов, которые прошли курс лечения в Гудаутской больнице уже с отрицательными анализами на коронавирусную инфекцию. Там остается всего три пациента, которые, я думаю, будут благополучно выписаны. Если будем двигаться в том же направлении, все будет замечательно", - сказала Скорик.

Она также призвала население страны не помещать массовые мероприятия и четко соблюдать все меры профилактики.

С 26 мая - со дня открытия государственной границы по реке Ингур, пересечение через которую было запрещено с 14 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, в республику вернулось 532 человека, 1 июня граница была закрыта.