Фонд обязательного медстрахования задолжал "Абхазфармации" семь миллионов рублей

Фонд приобретает у "Абхазфармации" для медучреждений препараты для профилактики развития раковой опухоли.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Задолженность Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии перед РУП "Абхазфармация" за последние месяцы составила семь миллионов рублей, сообщила на встрече с премьер-министром Александром Анкваб председатель Фонда Валентина Жиба.

Отмечается, что из-за недостатка средств у Фонда значительно страдают мероприятия по обеспечению препаратами онкологических больных.

На фоне ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, поступления в Фонд обязательного медицинского страхования Абхазии в последние месяцы значительно сократились.

По словам Жиба, за пять месяцев 2020 года в бюджет фонда поступило десять миллионов 121 тысяча рублей при ориентировочном плане 17 миллионов 500 тысяч рублей.

Так за апрель в Фонд поступил один миллион 847 тысяч рублей, а за май - два миллиона рублей при ежемесячном плане три миллиона 500 тысяч рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил руководству Фонда проработать график погашения задолженности перед "Абхазфармацией" для полноценной реализации программы помощи онкологическим больным.

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