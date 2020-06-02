Школьная пора: абхазские выпускники приступили к подготовке к экзаменам      

Учебный год для учеников с 1 по 10 классы объявили завершенным 13 мая из-за ситуации с коронавирусом. Экзамены для всех, кроме выпускников, также были отменены.

Выпускникам школ со 2 июня пришлось вернуться к занятиям. В течение двух недель они будут готовиться к выпускным экзаменам. Как для них прошел период карантина и как простой в учебном процессе отразился на успеваемости и подготовке к поступлению в вузы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Учеба на карантине

Ограничения, введенные в связи с коронавирусом, не могли не отразиться на учебном процессе, учителям и школьникам пришлось продолжать обучение в необычном формате. Кто-то для этого использовал онлайн-уроки, однако для многих такой способ стал невозможным из-за отсутствия технических средств.

При этом работники школ отмечают, что не оставляли без внимания своих учеников, давали им задания по телефону, готовили к выпускным экзаменам.

В первый учебный день съемочную группу Sputnik у школы №1 в Сухуме встретила работница учебного заведения, у которой на столе стоял раствор для обеззараживания рук. При виде журналистов она заметила, что обработка рук раствором - обязательное условие прохождения внутрь. Никто сопротивляться не стал.

Директор учебного заведения Нонна Делба рассказала, что в этом году в школе 37 выпускников.

"Как и все школы Абхазии, мы были на карантине, но все это время с учениками поддерживалась связь, дистанционное обучение велось, но не со всеми, потому что не все дети и учителя технически обеспечены. Поэтому поддерживалась связь по телефону", - подчеркнула она.

Руководитель школы заметила, что все предписания по безопасности соблюдаются, два выпускных класса разделили на четыре группы, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между учениками и педагогами.

Выпускница Ярна Гемуа отметила, что образовательный процесс не пострадал из-за карантина, потому что она не переставала заниматься и в домашних условиях.

"По некоторым предметам мы занимались онлайн, кроме того, совмещали уроки и подготовку к поступлению в вуз. У нас понимающие учителя, поэтому получается, что мы сейчас готовы и к школьным экзаменам, и к поступлению. Все уроки сегодня прошли хорошо, никаких отставаний от программы нет. Будущую профессию я уже выбрала, хочу поступить на специальность "сервис и туризм" в Абхазском государственном университете", - заметила она.

По ее словам, выпускники очень расстроены тем, что выпускного бала не будет, к нему все готовились и с нетерпением ждали.

"У нас такая красивая дата - 2020, и мы думали провести выпускной грандиозно, у нас были большие планы, но, к сожалению, вирус нас с толку сбил", - сказала с грустью выпускница.

Коррективы карантина

Меры безопасности для учителей и школьников были обеспечены и в столичной средней школе №2 имени Пушкина, там дежурит медсестра, которая обеззараживает руки при входе и измеряет температуру.

Из-за пандемии одному из выпускников этой школы пришлось даже сменить выбор профессии. Михаил Тарба планировал выбрать направление "Реклама и связь с общественностью" в московском вузе. Одним из условий поступления была съемка ролика, но из-за ограничительных мер, введенных в Абхазии, школьнику не удалось выполнить это условие и поступление по специальности сорвалось.

Выпускница той же школы Екатерина Мирошниченко поделилась, что очень рада вернуться в школу, так как сильно скучала.

"Очень жаль, что так получилось, потому что карантин отнял у нас то время, которое мы могли провести вместе. Наши выпускные экзамены, последний звонок, выпускной, все планы обрушились, на саму учебу карантин не так повлиял, потому что до этого я ходила параллельно и на занятия, к экзаменам готовилась сама, в принципе ничего не изменилось", - отметила Екатерина.

Директор школы Ирина Повирскер рассказала, что во время карантина в некоторых классах было организовано онлайн-обучение.

"У нас 55 выпускников, которые заканчивают 11 класс и 111 выпускников 9 класса, но они освобождены от экзаменов, переводные экзамены тоже отменены в этом году, тот программный материал, который мы не успели пройти за четвертую четверть, будет перенесен на первую четверть следующего учебного года", - сообщила директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка выпускников к экзаменам

Выпускники в течение двух недель будут готовиться к экзаменам по русскому языку и по алгебре, рассказала Ирина Повирскер. Она заметила, что правила безопасности соблюдаются, каждую перемену проводят влажную уборку и проветривают помещение.

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