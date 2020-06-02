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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня

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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (401)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200602/1030252171/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-3-iyunya-.html

В среду на территории Абхазии будет облачно, возможет дождь, воздух в дневное время прогреется до 23 градусов. 

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В среду 3 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.  

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (401)


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