Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 июня

В среду на территории Абхазии будет облачно, возможет дождь, воздух в дневное время прогреется до 23 градусов.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. В среду 3 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.