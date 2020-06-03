Предлетний подъем: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

В Абхазии снова наблюдается рост количества выявленных водителей в нетрезвом состоянии. Если в апреле их было 122 человека, то в мае на 66 больше.

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в мае 2020 года инспекторы ГАИ Абхазии составили 4432 протокола за различные нарушения ПДД, что на 38% больше, чем в апреле.

Sputnik

С 1 по 30 мая штрафным санкциям на дорогах Абхазии подверглись 188 автолюбителей в состоянии опьянения. Несмотря на увеличение количества протоколов, на этот раз обошлось без рекордных показателей в возрастной категории и по числу штрафов на одного человека. Напомним, в апреле 36-летняя жительница столицы республики и 39-летний мужчина тоже из Сухума, умудрились в течение месяца попасться по два раза в нетрезвом состоянии.

А ведь это "удовольствие" не из дешевых. Штраф за езду в состоянии опьянения на сегодняшний день в Абхазии составляет 12 тысяч рублей. Если водитель повторно допускает это нарушение в течение 30 дней и к этому времени он не погасил первый штраф, то автоматически лишается права управления автомобилем по решению суда.

Пройдемся по "нетрезвой" карте Абхазии. Сухум, где в мае оштрафовали за "пьянку" 92 автолюбителя, ушел в сильный отрыв. Между столицей республики и Гагрой, которая второй месяц подряд занимает вторую строчку нашей статистики, 63 протокола – 92 в Сухуме и 29 в Гагре.

Гудаута и Очамчыра разделили третье место. В обоих районах инспекторы выписали в мае по 21 протоколу за нетрезвую езду. Слегка огорчил Ткуарчал, который мы не раз называли примером для подражания. В минувшем месяце там "объявился" один водитель подшофе и испортил безупречную "репутацию" города-героя. Несмотря на это, в сравнении Ткуарчал по-прежнему остается самым "трезвым" районом страны.

© Sputnik / Гуния Леон Штрафы по районам

Небольшие изменения мы можем наблюдать в статистике, разбитой по возрастной категории. Водители от 30 до 35 лет "отодвинули" лидеров прошлого месяца – нетрезвых автолюбителей в возрасте от 35 до 40 лет – на вторую строчку. "Бронза" на этот раз за водителями в возрасте от 25 до 30 лет – 25 штрафов.

© Sputnik / Гуния Леон Количество нарушений по возрастам

Самому молодому "весельчаку" в мае, как и в апреле, было 19 лет, а вот самый старший подвыпивший нарушитель в мае "помолодел" аж на десять лет. Если кто не в курсе, в апреле был побит возрастной рекорд среди подвыпивших водителей. Тому нарушителю было 87 лет, что на семь лет больше его "предшественника".

© Sputnik / Гуния Леон Самый молодой и самый старший нарушитель

Среди 188 нетрезвых водителей в мае была одна дама из Сухума в возрасте 45 лет.

Читайте также: