Александр Анкваб поручил оценить эффективность жилищных программ

Глава правительства Абхазии 3 июня провел совещание, посвященное вопросам социальной поддержки граждан, нуждающихся в жилье или его улучшении.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ по предоставлению жилья нуждающимся гражданам и поручил министру соцобеспечения оценить их эффективность и перспективу продолжения их реализации. Об этом сообщает официальный сайт Кабмина Абхазии.

Кроме того, глава правительства дал поручение организовать работу по информированию претендентов о приостановлении финансирования программ в условиях угрозы экономической стабильности.

Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба сообщил премьер-министру о том, что в 2019 году по программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" из 49 заявлений было вынесено 12 положительных решений, и 11 семей стали обладателями жилья, приобретенного государством.

По программе "Жилье–2021" за 2019 год поступило 318 заявлений, из них 42 заявления межведомственной комиссией были одобрены. Таким образом, в 2019 году для нуждающихся в жилплощади было приобретено 54 квартиры и домовладений.

По программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" жилье могут получить лица, принадлежащие к нескольким категориям: инвалиды I группы, в том числе, инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей, семьи пропавших без вести лиц, многодетные семьи, имеющие четырех и более детей.

Программа "Жилье-2021" предусматривала условия предоставления возвратных средств и допускала к участию инвалидов ОВНА II группы, многодетные семьи (трое и более детей), лица, на иждивении которых ребенок инвалид.

Общее условие в дополнение к критериям, прописанным в паспортах программ, - претендент не должен был обладать ранее правом собственности жилья на территории Абхазии.

В 2020 году прием документов по программам приостановлен из-за условий ограничения финансирования.

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