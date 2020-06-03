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В Абхазии зафиксировано семь новых случаев коронавируса

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (533)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200603/1030258938/V-Abkhazii-zafiksirovano-sem-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 57 человек.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у семерых курсантов, прибывших накануне из Москвы, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Все заболевшие коронавирусом курсанты будут направлены в Гудаутскую центральную районную больницу для прохождения лечения. 

Из сухумкого пансионата "Айтар" сегодня также выписаны 13 курсантов по линии МЧС после прохождения 14-дневного обязательного карантина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (533)


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