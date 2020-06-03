В Абхазии зафиксировано семь новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 57 человек.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у семерых курсантов, прибывших накануне из Москвы, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Все заболевшие коронавирусом курсанты будут направлены в Гудаутскую центральную районную больницу для прохождения лечения.

Из сухумкого пансионата "Айтар" сегодня также выписаны 13 курсантов по линии МЧС после прохождения 14-дневного обязательного карантина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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