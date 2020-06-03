Нацбанк Абхазии выпустил памятную монету в честь 75-летия Великой Победы

Художником монет стал Батал Джапуа. Реверсы выполнены с применением технологии тампопечати, которая позволяет наносить на монеты изображение в цвете.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение серебряную памятную монету "75 лет Великой Победы", об этом сообщается на сайте банка.

К выпуску в обращение также подготовлены памятные монеты из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа": "Абхазский охотник" и "Убыхский князь и его аталык".

Номинал памятной монеты к юбилею Победы составляет десять апсаров, тираж - 100 штук.

На аверсе изображен государственный герб Республики Абхазия, на реверсе монеты использован снимок армейского фоторепортера Короткова под названием "Мать". На снимке изображена абхазская женщина Маруща Пачулиа с фотографией сына Алексея Аршба, героически погибшего в бою в Севастополе в 1942 году.

Сайт: Нацбанк Абхазии Памятная монета "75 лет Великой Победы"

Номинал серебряных монет "Абхазский охотник" и "Убыхский князь и его аталык" составляет двадцать апсаров тиражом по 100 штук.

На аверсе монет изображены абхазские воины с известной фотографии второй половины XIX века Дмитрия Ермакова "Абхазские депутаты", а также солярный знак из 11 парящих орлов.

На реверсе "Абхазского охотника" изображен охотник в охотничьей бурке, с пастушьим посохом, натруской на шее, кинжалом и кисетом на поясе.

Сайт: Нацбанк Абхазии Памятная монета "Абхазский охотник"

На реверсе "Убыхского князя" расположен рисунок Григория Гагарина из альбома "Костюмы Кавказа".

Ранее Нацбанк выпустил в обращение четыре монеты - "Абхазский дворянин", "Абхазский пеший воин", "Абхазский оруженосец" и "Абхазский князь".