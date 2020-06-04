Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня

Главные темы

Уничтожить с воздуха: зачем дроны "атаковали" виноградники в Абхазии Лечение виноградников с помощью дронов пока идет в тестовом режиме, испытания проходят на площади около 30 гектаров. 1052

Из хулиганских побуждений: житель села Акуаска подозревается в убийстве Житель Очамчырского района стал фигурантом дела об убийстве из хулиганских побуждений, открыв стрельбу по проезжающему мимо автомобилю. 594