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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (402)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200604/1030263713/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-5-iyunya.html

В пятницу на территории Абхазии будет переменная облачность, ночью возможен дождь, воздух в дневное время прогреется до 23 градусов.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В пятницу 5 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +19°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (402)


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