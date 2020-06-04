Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 июня

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. В пятницу 5 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +19°С.
Относительная влажность воздуха 60-90%.