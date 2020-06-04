Пушкин на разных языках: в Абхазии начался конкурс ко дню рождения поэта

Более 30 чтецов со всех районов Абхазии уже прислали видеоролики для участия в конкурсе "Читаем Пушкина на разных языках".

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Представительство Россотрудничества проводит конкурс "Читаем Пушкина на разных языках", приуроченный ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка, сообщила на радио Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Ежегодно в Абхазии день рождения Пушкина отмечали в Сухумском ботаническом саду. Однако в этом году из-за ограничений, действующих из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пришлось переформатировать мероприятие.

"Все жители Сухума и Абхазии в этом году уже девятый раз должны были собраться в Ботаническом саду. Но, выполняя распоряжение президента и соблюдая все карантинные меры, которые применяются не только у нас, но и во всем мире, мы решили переформатировать это мероприятие. Ассоциация писателей и Русский культурный центр при поддержке представительства Россотрудничества решили в этом году провести онлайн-конкурс, который мы объявили и выложили на сайте Россотрудничества и в социальных сетях", - пояснила Каюн.

Особенностью конкурса в том, что в нем нет возрастных ограничений - любой желающий может принять участие. Но, по словам Каюн, пока в основном видеоролики для участия присылают дети.

Представительство Россотрудничества выкладывает ролики на своей страничке в Facebook, и затем уже по общему количеству лайков и комментариев выбирается победитель.

"Я хочу отметить, что, конечно, кто-то хуже, кто-то лучше читает, но особенностью будет то, что, по всей вероятности, мы будем награждать всех участников", - отметила Наталья Каюн.

По ее словам, уже более 30 роликов прислали для участия в конкурсе. "Читаем Пушкина на разных языках" охватил все районы Абхазии. Организаторов, как призналась Каюн, удивило то, какие стихи выбирают конкурсанты.

"Дети стараются находить то, чего нет в школьной программе. Это хорошо. Это поиск своего Пушкина. У каждого из нас свой Пушкин", - добавила она.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 6 июня, результаты конкурса огласят 12 июня, в День России.