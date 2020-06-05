Информация о бомбе у посольства России в Сухуме оказалась ложной

Сотрудники СГБ, МВД и МЧС обследовали территорию у российского посольства с помощью служебных собак.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сообщение о бомбе, якобы заложенной у здания посольства России в Абхазии, оказалось ложным, сообщили Sputnik в пресс-службе посольства.

"Сейчас мы работаем в штатном режиме и принимаем посетителей как обычно", - отметили в ведомстве.

Информация о том, что бомба заложена у здания посольства России в Абхазии появилась утром в пятницу 5 июня. Территорию вокруг здания обследовали сотрудники МВД, СГБ и МЧС.

С улицы Аидгылара в районе посольства были убраны припаркованные машины, людей попросили разойтись, у посольства работали кинологи с собаками.

Согласно уголовному кодексу Абхазии, "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается штрафом в размере от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".

Между тем, дипломатическое здание в Сухуме не единственное посольство России, у которого сегодня проходили поиски взрывного устройства после сообщения неизвестных. Как сообщает Sputnik Молдавия, в Кишиневе также проверяли сообщения о минировании российской дипмиссии.

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