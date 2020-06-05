Аслан Бжания назначил министра культуры Абхазии

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Гудиса Агрба возглавил министерство культуры Абхазии, соответсвующий указ подписал президент Аслан Бжания, сообщила пресс-служба главы государства.

Гудиса Эдуардович Агрба родился в 1984 году в Ткуарчале. Окончил Абхазский исторический факультет Абхазского Государственного университета. Член политсовета партии "Амцахара". В разные годы работал в Администрации президента Абхазии, а также занимал пост председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии.

В 2016 году Агрба был избран депутатами Парламента в качестве члена Центризбиркома Абхазии.

В том же году Агрба был одним из инициаторов поведения референдума по вопросу о досрочных выборах президента, которые не состоялись из-за недостаточной явки избирателей.

В марте 2017 года он баллотировался на должность депутата Народного собрания республики от партии "Амцхара" на избирательном округе №8 – Маяк в Сухуме. Победу на выборах тогда одержал его оппонент Ахра Абухба, который шел партии "Форум народного единства Абхазии".