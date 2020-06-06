Суд оставил под домашним арестом экс-главу "Абхазтопа"

В отношении экс-директора "Абхазтопа" возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере".

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Сухумский городской суд не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Абхазии об изменении меры пресечения в отношении бывшего гендиректора госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба с домашнего ареста на заключение под стражу до 3 августа. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По решению суда, Беслан Авидзба останется под домашним арестом до 20 июля.

Бывший директор госкомпании "Абхазтоп" с 20 марта по решению Сухумского городского суда находился под домашним арестом, который подразумевает запрет покидать жилище без письменного разрешения следователя, (за исключением полуторочасовых прогулок возле дома), менять место жительство, пользоваться услугами связи, отправлять и получать письма, посылки и бандероли.

Однако 3 июня в Генпрокуратуру поступила информация о нарушении Авидзба условий нахождения под домашним арестом, что и послужило поводом для ходатайства об изменении меры пресечения.

В отношении экс-директора "Абхазтопа" возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере". По версии следствия, совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной. В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя Госпредприятия и определен окончательный ущерб.

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