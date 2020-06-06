Гособвинение потребовало для Артура Анкваб десять лет лишения свободы

Бывший кандидат на выборах президента республики Артур Анкваб обвиняется в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима запросил в отношении Артура Анкваб гособвинитель в лице прокурора Судебного управления Генпрокуратуры Асиды Квачахия. Об этом сообщается на сайте Сухумского городского суда.

Артур Анкваб обвиняется в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

Суд уже приступил к прению сторон по делу и 5 июня удалился в совещательную комнату. Защитники подсудимого заявляют об отсутствии доказательств вины по предъявленным обвинениям и просят суд оправдать Анкваб.

Приговор по делу будет оглашен 23 июня в 12:00 в зале судебного заседания Сухумского городского суда.

Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования, Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в Гагре, когда граждане Абхазии Анри Аргун и Артур Анкваб, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего в ногу и скрылись с места преступления.

В 2018 году Анкваб был осужден по статье 107 "причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта" и приговорен к двум годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии.

Отмечается, что Артур Анкваб считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

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