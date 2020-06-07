12:26 07 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Поиск
Сказка в театре теней

Великаны и красавицы: путешествие по абхазским сказкам

© Fotolia / Shapovalphoto1
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Sputnik Игротека (97)
71282
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200607/1021266494/velikany-i-krasavicy-puteshestvie-po-abxazskim-skazkam.html

Хорошо ли вы помните абхазские сказки? Пройдите тест, выберите один из трех вариантов ответов на девять вопросов, основанных на национальном фольклоре.

Темы:
Sputnik Игротека (97)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Актер Михаил Кокшенов выступает на творческом вечере Гайдай всегда Гайдай! к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве.
Сто тридцать ролей на экране: умер Михаил Кокшенов
В Госдепе США потребовали от России "убраться" с Ближнего Востока
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться