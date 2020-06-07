Великаны и красавицы: путешествие по абхазским сказкам

Хорошо ли вы помните абхазские сказки? Пройдите тест, выберите один из трех вариантов ответов на девять вопросов, основанных на национальном фольклоре.
Специалисты убеждены, что в полной мере туристическая сфера заработает не ранее следующего года.
За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 45 граждан.
Sputnikabkhazia
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