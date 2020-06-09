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Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (538)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200609/1030295500/Novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhzaii-za-sutki-ne-vyyavleno.html

Во всем мире коронавирусная инфекция диагностирована у более чем семи миллионов человек. Лидерство по числу выявленных случаев COVID-19 удерживают Соединенные Штаты Америки.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. За минувшие сутки на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия протестировали 31 гражданина, диагноз коронавирус ни у кого из них не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

"Сегодня из обсервации в доме отдыха "Айтар" выписывается 25 человек, все курсанты по линии СГБ", - отмечается в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

На коронавирусную инфекцию в Абхазии проверяют прибывших из-за границы лиц и пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.

России COVID-19 выявлен у более чем 467 тысяч человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (538)


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