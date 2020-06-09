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Прокуратура.

Генпрокуратура обжалует условный срок осужденной по пяти эпизодам мошенничества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200609/1030295971/Genprokuratura-obzhaluet-uslovnyy-srok-osuzhdennoy-po-pyati-epizodam-moshennichestva.html

Сторона обвинения просила для фигурантки дела о мошенничестве в особо крупном размере наказание в виде 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура намерена обжаловать приговор в отношении Анаиды Бояджан, признанной виновной по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

Сухумский городской суд приговорил Бояджан к 7 годам условно с испытательным сроком на 4 года и конфискацией имущества.

Суд также частично удовлетворил заявленные гражданские иски пятерых потерпевших на общую сумму 4 миллиона 900 тысяч рублей из заявленных потерпевшими в ходе предварительного и судебного следствий 6 миллионов 600 тысяч рублей за материальный и моральный ущерб.

"Санкция части 4 статьи 156 УК Абхазии, по которой обвинялась и признана виновной Бояджан, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества, и учитывая что Бояджян обвинялась и признана виновной по пяти аналогичным эпизодам - государственным обвинителем был запрошен срок по совокупности преступлений - в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.

По получению полного, мотивированного текста приговора в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда "будет внесено представление в связи с мягкостью назначенного наказания", заключили в ведомстве.

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