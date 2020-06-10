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Минтуризма Абхазии: давать прогнозы о начале турсезона нецелесообразно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (540)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200610/1030302396/Minturizma-Abkhazii-davat-prognozy-o-nachale-tursezona-netselesoobrazno.html

По информации одного из зарубежных СМИ, замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц заявил, что туристический сезон в республике, возможно, начнется в августе.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц опроверг ранее опубликованную со ссылкой на него информацию о том, что туристический сезон в Абхазии, возможно, начнется в августе.

"Давать какой-либо прогноз по этому поводу на данный момент считаю нецелесообразным", - отметил Барциц.

Он добавил, что точная информация об открытии границы с Россией будет передана обществу после решения руководства страны и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

По словам Барциц, новость о возможном открытии турсезона в августе взбудоражила многих предпринимателей, работающих в сфере туриндустрии.

С 30 марта Россия закрыла границы для иностранцев, исключения действуют только для некоторых категорий, например, дипломатических работников.

Въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничен до 15 июня. Исключения сделаны для работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов.

Граждане, прибывающие в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть изолированы на срок 14 дней.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (540)


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