В Абхазии установят памятник авиаторам Великой Отечественной войны

Ранее местными рыбаками в акватории Черного моря был найден винт от самолета времен Великой Отечественной войны. Именно эта деталь послужит основой будущего монумента. Памятник авиаторам планируют открыть в Сухуме 24 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме установят памятник героям-авиаторам Великой Отечественной войны, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник президента Республики Абхазия по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа.

По его словам, идея увековечения памяти авиаторов возникла неожиданно. Недавно местные рыбаки нашли в море винт от самолета врем

ен Великой Отечественной войны, который затем попал в Госмузей Боевой Славы. По номеру винта выяснить, что самолет входил в состав авиационного подразделения, которое базировалось на Гудаутском военном аэродроме. С помощью архивных материалов Минобороны России установили личность летчика. Им оказался Николай Сиков, которому на момент гибели был всего 21 год. У него на тот момент на счету было 36 боевых вылетов, 20 штурмов и шесть сбитых немецких самолетов. Был награжден орденом Красного знамени.

"Гибель Николая Сикова была трагичной. Выполнив боевое задание, он возвращался из Сухума на Гудаутский военный аэродром. Но через несколько минут после взлета у самолета отказал двигатель. Летчик мог покинуть борт и прыгнуть с парашютом, но решил посадить самолет на поле в Эшере. Но он немного не дотянул. Судя по отсутствию повреждений на найденном винте, сделал это молодой пилот достаточно профессионально, винт не был искорежен. Но холодная январская вода и тяжелый костюм летчика не позволили ему спастись. По всей вероятности Николай утонул", – рассказал Карчаа.

Все это время родственники Сикова знали только то, что он пропал без вести в акватории Черного моря – похоронки, которые приходили в то время, были очень лаконичными. По словам Карчаа, родственники очень обрадовались, когда удалось восстановить историю летчика.

Эта история, как отметил помощник президента, напомнила другую, связанную уже с абхазским летчиком Датико Ласуриа, который доводился сводным братом известному абхазскому поэту Мушни Ласуриа.

"Потом мы вспомнили другую историю, очень похожую на эту. Сиков родился в Новгородской области. Был такой абхазский летчик – Датико Ласуриа, сводный брат известного поэта Мушни Ласуриа. Он погиб в составе экипажа в Новгородской области, когда они возвращались с боевого задания. Самолет был поврежден, летчик пытался дотянуть до аэродрома, но не хватило буквально одного километра. Весь экипаж погиб. Его историю удалось установить лет 15 назад. Датико Ласуриа погиб очень близко от родных мест Николая Сикова, который погиб в Абхазии, – рассказал Ренат Карчаа. – Эти две схожие истории и то, что Абхазия в свое время дала Советскому Союзу большое количество славных летчиков, привели к идее увековечения памяти героев-авиаторов в Абхазии".

После того, как сотрудники Госмузея Боевой Славы направили письмо на имя Аслана Бжания с просьбой установить памятник авиаторам, президент поддержал идею с энтузиазмом и дал поручение администрации города Сухум начать подготовительные работы.

"Работы по установлению памятника уже идут. Там работают специалисты. Никто не придумывал это событие специально. Но открытие совпадает с днем проведения парада 75-й годовщине Победы 24 июня, – подчеркнул Карчаа. – Никто не ожидал, что Путин объявит в этот день провести парад, посвященный 75-й годовщине Победы. Просто так совпало. Когда так уже сложилось, Аслан Георгиевич сказал: "Давайте попробуем успеть". Это было бы, конечно, здорово, если городская администрация справилась с этим в столь короткие сроки".

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Винт будет установлен на территории памятника Неизвестному солдату. Ранее рядом с мемориалом на постаментах была установлена военная техника времен Великой Отечественной войны.

"Но по неизвестным мне обстоятельствам, эта техника давно куда-то исчезла. Один из постаментов будет использован в качестве базы для памятника. Но там нужно провести серьезные работы, чтобы укрепить постамент. Мы хотим к 24 июня сделать собственно памятник – установить и сделать памятную надпись на камне, а потом уже в последующем выгравировать имена всех летчиков выходцев из Абхазии, воевавшие на других фронтах, а также имена советских летчиков, воевавшие непосредственно в небе над Абхазией. Мы напишем имена всех без исключения, чтобы работал известный принцип: "Никто не забыт, ничто не забыто", – добавил помощник президента.

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