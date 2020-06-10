Минздрав Абхазии: около 700 граждан нуждается в проведении онкотерапии

СУХУМ,10 июн - Sputnik. Порядка 700 граждан Абхазии нуждаются в проведении регулярной терапии, не допускающей развитие онкологического заболевания, заявил на совещании с премьером республики министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

По словам Цахнакия, больные получают лечение в онкоцентре бесплатно, а поставка препаратов осуществляется РУП "Абхазфармация" за счет средств Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), в котором действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных на общую сумму в год около 30 миллионов рублей.

Глава ФОМС Валентина Жиба отметила, что из-за распространения COVID-19 и введенных карантинных мер сократилась собираемость денежных средств. При этом число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами республики, включились в программу ФОМС.

"Фонд не дополучил от плательщиков около 10 миллионов рублей", – сообщила Жиба, подчеркнув, что в 2020 году Фондом уже приобретены препараты на сумму 16 миллионов 585 тысяч рублей.

Отмечается, что сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед Абхазфармацией составляет уже восемь миллионов 300 тысяч рублей.

По линии программы лечения онкобольных Фондом приобретено препаратов: Сумма: В 2016 году 22 миллиона 367 тысяч рублей В 2017 году 24 миллиона 97 тысяч рублей В 2018 году 26 миллиона 515 тысяч рублей В 2019 году 26 миллиона 107 тысяч рублей За пять месяцев 2020 года 16 миллиона 585 тысяч рублей

Глава Правительства Александр Анкваб поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и директору РУП "Абхазфармация" Рустаму Адлейба в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей с целью обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.

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