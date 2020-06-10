Минздрав Абхазии: около 700 граждан нуждается в проведении онкотерапии

СУХУМ,10 июн - Sputnik. Порядка 700 граждан Абхазии нуждаются в проведении регулярной терапии, не допускающей развитие онкологического заболевания, заявил на совещании с премьером республики министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
По словам Цахнакия, больные получают лечение в онкоцентре бесплатно, а поставка препаратов осуществляется РУП "Абхазфармация" за счет средств Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), в котором действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных на общую сумму в год около 30 миллионов рублей.
Глава ФОМС Валентина Жиба отметила, что из-за распространения COVID-19 и введенных карантинных мер сократилась собираемость денежных средств. При этом число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами республики, включились в программу ФОМС.
"Фонд не дополучил от плательщиков около 10 миллионов рублей", – сообщила Жиба, подчеркнув, что в 2020 году Фондом уже приобретены препараты на сумму 16 миллионов 585 тысяч рублей.
Отмечается, что сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед Абхазфармацией составляет уже восемь миллионов 300 тысяч рублей.
|По линии программы лечения онкобольных Фондом приобретено препаратов:
|Сумма:
|В 2016 году
|22 миллиона 367 тысяч рублей
|В 2017 году
|24 миллиона 97 тысяч рублей
|В 2018 году
|26 миллиона 515 тысяч рублей
|В 2019 году
|26 миллиона 107 тысяч рублей
|За пять месяцев 2020 года
|16 миллиона 585 тысяч рублей
Глава Правительства Александр Анкваб поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и директору РУП "Абхазфармация" Рустаму Адлейба в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей с целью обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.
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