Выбор Софи: побег от коронавируса и путь сухумчанки домой

София Цантекиди в сентябре 2019 года уехала в город Салоники изучать греческий язык. О том, как жительница Сухума застала пандемию в чужой стране и о попытках вернуться на родину, читайте в материале Sputnik.

Сухумчанка София Цантекиди уехала в Грецию к родным изучать язык и искать новую работу. София уже несколько месяцев жила в Салоники, когда была объявлена пандемии коронавируса. Она посещала местный университет, где проходила интенсивный курс изучения греческого языка, и к концу мая уже планировала искать работу.

Асида Квициния, Sputnik

Первые новости об угрозе распространения коронавируса жителей Греции не напугали. В начале марта по всей стране было зафиксировано всего несколько случаев, а в городе Салоники, где находилась София, - не было ни одного. Ситуация изменилась к середине месяца, университет, который посещала Цантекиди, объявил о двухнедельном карантине, и с этого момента жительница Сухума стала думать о возвращении домой.

"До объявления карантина я была спокойна, не было ни паники, ни волнения. Первая настороженность появилась, когда к нам на лекцию пришли две студентки из Южной Кореи в перчатках и масках, с антисептиками, и в какой-то момент что-то щелкнуло у меня в голове, появился первый страх. Они ходили так пару дней, стараясь соблюдать все предписанные на этот счет правила ВОЗ. Еще через несколько дней к нам пришел представитель университетского секретариата и официально объявил о двухнедельном карантине", - рассказывает София.

Пора домой

После объявленного двухнедельного карантина София не сразу кинулась покупать билеты, чтобы вернуться домой к родным. Как и многие жители греческого города, София рассчитывала, что все быстро закончится, и через две недели все смогут вернуться к нормальной жизни. Но вскоре обманчивое спокойствие сменилось настоящей паникой. Магазины и рестораны закрылись, все ушли на самоизоляцию, с каждым днем число заболевших становилось больше, были зафиксированы первые летальные исходы.

"Морально сидеть на карантине два месяца очень сложно. Чтобы выйти за продуктами, нужно было отправить сообщение и получить разрешение на выход. В перчатках и маске, соблюдая дистанцию, раз в несколько дней я выходила в магазин. Ситуация в Европе с каждым днем ухудшалась, стало страшно, захотелось оказаться дома, подальше от происходящего. Самолеты еще летали по расписанию, и чтобы быстро попасть домой, я купила билеты на 25 марта, пока это возможно, но мой рейс отменили, и я застряла. Учитывая то, как складывалась ситуация в мире, я не знала, когда будут новые рейсы. Многие мои однокурсники остались одни в чужой стране в разгар эпидемии и глобальной паники. В этом мне повезло, я жила у родных в Греции", - поделилась София.

© Foto / предоставлено Софией Цантекиди София Цантекиди

Пустые попытки

После отмены рейса София решила не дожидаться окончания пандемии и позвонила в посольство России, где ей сообщили о том, что планируются спецрейсы для российских граждан. В конце марта правительство России стало активно вывозить своих граждан, было организовано два рейса из Греции в Москву, но этот рейс был предназначен только для жителей Москвы, с московской пропиской.

"Чтобы не распространять болезнь по городам, было решено забирать людей по принципу "один город вылета, один город приземления". После прибытия людей должна была встретить скорая помощь, чтобы развезти всех по домам, без контакта с окружающими. Мне надо было ехать в Сочи, потом переходить границу, даже если бы я попала на этот рейс, из аэропорта меня бы не выпустили", - объясняет София.

Во второй рейс, также организованный для москвичей, смогли попасть несколько жителей Ярославля. Посольство отправило запрос в Ярославскую область, и губернатор Ярославля организовал трансфер для своих жителей, после прибытия в Москву он взял на себя обязанность доставить их домой. Следуя этому примеру, София заполнила документы на сайте посольства, она отметила, что хочет попасть в Ростов к своей тете, где она собиралась пройти двухнедельный карантин, перед возвращением в Абхазию. Посольство отправило запрос в Ростовскую область, чтобы организовать для Софии трансфер, но пришел отказ, власти Ростова не стали организовывать трансфер для одного человека.

Последний шанс

После того как всех жителей Москвы забрали из Греции, стали организовывать рейс для оставшихся граждан России, куда благополучно попала София.

В начале мая Греция объявила об этапе ослабления карантина, власти отменили систему пропусков, и с 18 мая возобновилось перемещение между городами. София находилась в Саросе, в гостях у родственников, когда ей пришло сообщение о новом рейсе для всех оставшихся граждан России в Греции. Она должна была оплатить билеты и дать согласие на двухнедельный карантин после прибытия в обсерватории Подмосковья.

"Я попала на последний рейс 31 мая. В Греции оставалось очень мало российских граждан, и забирали только тех, кто был согласен пройти двухнедельный карантин в подмосковной обсерватории. Я не знала, куда попаду, и не знала, какие условия там будут, но выбора не было, следующий рейс мог быть только в сентябре", - рассказала девушка.

14 дней до дома

София вернулась в Салоники, посольство организовало автобус из города Салоники в Афины. В аэропорту Афин Софию с остальными пассажирами встретил представитель посольства, он находился с ними до конца регистрации. Все пассажиры были в масках и перчатках, регистрация проходила с соблюдением дистанции.

"В Москве все было немного строже, нас встречали как потенциально больных, после приземления всем измерили температуру, разрешали покидать самолет только по 20 человек, для нас также организовали отдельную зону в аэропорту, по которой проходили только те, кто прилетел из-за границы. Затем мы заполнили анкету о том, куда направляемся и о своем самочувствии. Все эти процедуры заняли около четырех часов, затем нас распределили по автобусам и отправили в Подмосковье", - отметила Цантекиди.

© Foto / предоставлено Софией Цантекиди Врач замеряет температуру пациентам находящимся в обсерватории

София проходит уже седьмой день карантина. По словам сухумчанки условия в обсерватории хорошие, их расселили в чистом уютном отеле, и каждый день после 12 к ним приходит врач в полной экипировке, мерит температуру и справляется о самочувствии. Выходить из номера запрещено, но раз в день администрация обсерватории разрешает пройтись вдоль коридора. После двух недель Софии выдадут справку о том, что она прошла карантин, и она сможет спокойно вернуться домой.