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Главврач Галской центральной районной больницы уволился

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200611/1030306110/Naznachena-vrio-glavvracha-Galskoy-tsentralnoy-rayonnoy-bolnitsy.html

Бывший главврач Галской ЦРБ Георгий Шония написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Бывший главврач Галской ЦРБ Георгий Шония написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, сообщила Мактина Гергедава, назначенная врио главврача медучреждения. 

"Вчера мою кандидатуру представили министру здравоохранения и главе администрации Галского района", - отметила она.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мактина Гергедава родилась в 1976 году в городе Гал. В 2008 году начала работать врачом-инфекционистом в Галской ЦРБ. С 2015 по 2020 год занимала должность заместителя главврача этой больницы.

В среду 5 июня на сайте МВД Абхазии появилась информация о том, что Шония был задержан сотрудниками ОУР ОВД по Галскому району и доставлен в Республиканский наркологический диспансер. Согласно акту медицинского освидетельствования, был установлен факт потребления им наркотического вещества "метадон".

За незаконное потребление наркотического вещества Шония решением суда Галского района подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 700 минимальных размеров оплаты труда - на 42 тысячи рублей.



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