Основатель донецкой "Пятнашки" стал помощником президента Абхазии

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Ахрик Авидзба назначен помощником президента Абхазии по международным связям, сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжение о назначении Авидзба президент Абхазии Аслан Бжания подписал во вторник 9 июня.

Ахрик Авидзба родился 27 января 1986 года в Сочи. Отец родом из села Аацы Гудаутского района, мать из села Лыхны. Авидзба переехал в Абхазию в 2011 году после окончания учебы в одном из сочинских вузов.

В 2014 году Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную Республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. Позывной - "Абхаз".

В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах в Народное Собрание Республики Абхазия от первого сухумского избирательного округа, но не набрал достаточного количества голосов.

В ноябре 2019 года на набережной Сухума произошло убийство трех человек – Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и сотрудницы ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава. Несколько неустановленных лиц открыли огонь из автоматического оружия по ним и скрылись с места преступления.

Родственники Авидзба и Шамба, в числе которых был и Ахрик Авидзба, собрались 2 декабря на площади Свободы в Сухуме и потребовали отставки министра внутренних дел Гарри Аршба. Тогда Ахра Авидзба в качестве представителя митингующих объяснил журналистам, что это вынужденная мера во благо стабилизации криминогенной обстановки внутри государства.

Позже в этот день глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

В ходе расследования убийств были задержаны несколько граждан Абхазии.

Уже 9 января 2020 года в Сухуме началась новая акция протеста, одним из организаторов которой также был Ахрик Авидзба. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся, по их словам, возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента. Одним из организаторов протестов был Ахрик Авидзба, который вечером того же дня обратился к собравшимся у президентского дворца с просьбой не расходиться и сохранять спокойствие.

Депутаты Парламента Абхазии в четверг 9 января приняли проект постановления, в котором они рекомендовали Раулю Хаджимба сложить полномочия. Хаджимба ушел в отставку 12 января.

Ахра Авидзба - отец пятерых сыновей.