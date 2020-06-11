Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 июня

В пятницу в Абхазии возможна гроза, температура воздуха днем достигнет 28 градусов, ночью - 22 градуса.

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В пятницу 12 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, с ночи и до полудня, преимущественно без осадков, днем временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +20°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.