Банк Абхазии ответил на обвинение в незаконной выдаче 40 миллионов рублей "Абхазтопу"

В социальных сетях появилась информация, обвиняющая председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа в незаконной выдаче 40 миллионов Гудаутской нефтебазе "Абхазтоп".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Межбанковский кредит на сумму 40 миллионов рублей был выдан Национальным банком Абхазии коммерческому банку "Сухум-Банк" в 2015 году, говорится на сайте регуятора.

В социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Национальным банком Абхазии 40 миллионов рублей госкомпании "Абхазтоп", в настоящее время осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит.

Как объясняется в пресс-релизе Нацбанка, кредит рефинансирования был выдан "Сухум-Банку" для дальнейшего кредитования своего клиента - Гудаутской нефтебазы госкомпании "Абхазтоп". Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года.

По данным Нацбанка, кредит к указанной дате был погашен "Сухум-Банком" в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей.

Отмечается, что Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования, которые должны использоваться исключительно для последующего кредитования клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отношении экс-директора "Абхазтопа" Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере". По версии следствия, совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной.

В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя Госпредприятия и определен окончательный ущерб. В настоящее время Авидзба находится под домашним арестом до 20 июля.

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