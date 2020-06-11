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Национальный банк РА

Банк Абхазии ответил на обвинение в незаконной выдаче 40 миллионов рублей "Абхазтопу"

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200611/1030310437/Bank-Abkhazii-otvetil-na-obvinenie-v-nezakonnoy-vydache-40-millionov-rubley-Abkhaztopu.html

В социальных сетях появилась информация, обвиняющая председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа в незаконной выдаче 40 миллионов Гудаутской нефтебазе "Абхазтоп".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Межбанковский кредит на сумму 40 миллионов рублей был выдан Национальным банком Абхазии коммерческому банку "Сухум-Банк" в 2015 году, говорится на сайте регуятора.

© CC0
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В социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Национальным банком Абхазии 40 миллионов рублей госкомпании "Абхазтоп", в настоящее время осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит. 

Как объясняется в пресс-релизе Нацбанка, кредит рефинансирования был выдан "Сухум-Банку" для дальнейшего кредитования своего клиента - Гудаутской нефтебазы госкомпании "Абхазтоп". Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года. 

По данным Нацбанка, кредит к указанной дате был погашен "Сухум-Банком" в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей.

Отмечается, что Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования, которые должны использоваться  исключительно для последующего кредитования клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отношении экс-директора "Абхазтопа" Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере". По версии следствия, совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба, составил 31 миллион 438 тысяч рублей, однако данная сумма не является окончательной.

В рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба в качестве руководителя Госпредприятия и определен окончательный ущерб. В настоящее время Авидзба находится под домашним арестом до 20 июля. 

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