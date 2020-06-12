Министр экономики назначила нового директора "Абхазвторресурсов"

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Раули Какалия назначен директором РУП "Абхазвторресурсы", сообщается на сайте Минэкономики республики. Приказ о назначении подписала министр экономики республики Кристина Озган.

"На вас возложена большая миссия. Хочу отметить, что данная организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. Оборот предприятия почти 70 миллионов рублей, но при этом низкий размер прибыли - менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас уделить особое внимание экономике предприятия с точки зрения ее эффективности", - сказала Озган, обращаясь к Какалия, во время представления его коллективу предприятия.

Она отметила, что новое руководство должно будет достаточно оперативно и эффективно решать комплекс вопросов, который накопился за прошедшее время.

"В этом вопросе у вас союзник в лице Министерства экономики, и соответственно с нашей стороны будут предъявляться самые жесткие требования. Ждем вас в ближайшее время с предложениями по изменению экономической политики на предприятии", - подчеркнула Кристина Озган.

В завершение она поблагодарила прежнего руководителя за проделанную работу.

Раули Ладикович Какалия родился 25 августа 1972 года в селе Моква Очамчырского района.

Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, являлся командиром взвода при батальоне "Каскад", был тяжело ранен при освобождении села Тамыш.

С 2006 по 2013 год был председателем политической партии "Единая Абхазия" в Гулрыпшском районе. В 2007 году был назначен заместителем главы администрации села Кацыкыт Гулрыпшского района. В 2008 году принимал участие в боевых действиях по освобождению Кодорского ущелья.

С 2015 года возглавляет политическую партию "Амцахара" Гулрыпшского района. Награжден медалями "За отвагу", "За освобождение Кодорского ущелья".

Женат. Воспитывает двоих детей.

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