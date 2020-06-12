Победителей конкурса "Стихи о России" наградили в посольстве России в Абхазии

Для участия в конкурсе нужно было выучить стихотворение о России, прочитать его, записав на видео, и прислать на указанную почту.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В посольстве России в Абхазии прошло награждение учеников школ, принявших участие в конкурсе Россотрудничества в Республике Абхазия "Стихи о России", приуроченному ко Дню России, сообщается на сайте Россотрудничества.

В конкурсе приняли участие более 40 школьников.

"Дети проникновенно читали стихи, и членам комиссии было очень трудно выбрать победителей. Но все же, после бурных дебатов решение было принято", - рассказали в Россотрудничестве.

Победителями стали:

Воуба Леон Геннадьевич (город Очамчыра)

Гамгия Леон Игоревич (город Очамчыра)

Отырба Эснат Багратович (город Гагра)

Так же комиссией был учрежден специальный приз за самое популярное видео. Победителем в данной номинации стал Демурчян Марлен Олегович (село Багажяшта).

В посольство были приглашены и те, кто помог детям подготовиться к этому конкурсу: Чилачава Медея Юрьевна, Коржова Вера Васильевна, Славина Виктория Александровна, Алексян Лусине Киркоровна.

На награждении присутствовали также родители победителей.

В своем поздравлении посол России Алексей Двинянин отметил большой интерес и бережное отношение к русскому языку в Абхазии, а руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха пожелал юным победителям хорошо учиться и чаще принимать участие в конкурсах Россотрудничества.

После награждения победителей, учителей и родителей ждал сладкий стол, за которым общение продолжилось уже в неформальном формате.

"Некоторые из видео конкурсантов можно было увидеть на страницах представительства в социальных сетях. К сожалению, все видео сразу разместить не было технической возможности. Но в последующие периоды будут опубликованы все оставшиеся работы, представленные для участия в конкурсе", - отметили в Россотрудничестве.