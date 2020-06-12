Победителей конкурса "Стихи о России" наградили в посольстве России в Абхазии

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В посольстве России в Абхазии прошло награждение учеников школ, принявших участие в конкурсе Россотрудничества в Республике Абхазия "Стихи о России", приуроченному ко Дню России, сообщается на сайте Россотрудничества.
В конкурсе приняли участие более 40 школьников.
"Дети проникновенно читали стихи, и членам комиссии было очень трудно выбрать победителей. Но все же, после бурных дебатов решение было принято", - рассказали в Россотрудничестве.
Победителями стали:
Воуба Леон Геннадьевич (город Очамчыра)
Гамгия Леон Игоревич (город Очамчыра)
Отырба Эснат Багратович (город Гагра)
Так же комиссией был учрежден специальный приз за самое популярное видео. Победителем в данной номинации стал Демурчян Марлен Олегович (село Багажяшта).
В посольство были приглашены и те, кто помог детям подготовиться к этому конкурсу: Чилачава Медея Юрьевна, Коржова Вера Васильевна, Славина Виктория Александровна, Алексян Лусине Киркоровна.
На награждении присутствовали также родители победителей.
В своем поздравлении посол России Алексей Двинянин отметил большой интерес и бережное отношение к русскому языку в Абхазии, а руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха пожелал юным победителям хорошо учиться и чаще принимать участие в конкурсах Россотрудничества.
После награждения победителей, учителей и родителей ждал сладкий стол, за которым общение продолжилось уже в неформальном формате.
"Некоторые из видео конкурсантов можно было увидеть на страницах представительства в социальных сетях. К сожалению, все видео сразу разместить не было технической возможности. Но в последующие периоды будут опубликованы все оставшиеся работы, представленные для участия в конкурсе", - отметили в Россотрудничестве.